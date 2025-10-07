10e édition du projet FIT : 10 ans de succès pour rapprocher talents et entreprises

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le projet FIT (Formation-Intégration-Travail) amorce sa 10e édition et s'impose comme une solution éprouvée pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Depuis son lancement, il a permis à près de 600 personnes de s'intégrer durablement au travail tout en appuyant les entreprises dans leurs défis de recrutement.

Un programme qui rapproche talents et employeurs

Le projet FIT rapproche les talents et les entreprises grâce à un accompagnement personnalisé gratuit et à un soutien financier offert aux employeur.euse.s.

Géré par le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO), le projet FIT est déployé par ses organismes membres et financé par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

« En tant que réseau, nous voyons chaque jour l'impact positif du FIT, autant pour les entreprises qui trouvent des talents que pour les candidat.e.s qui reprennent confiance en leurs compétences », déclare Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO.

Un soutien adapté aux entreprises

Grâce au projet FIT, les employeurs ont accès gratuitement à l'expertise de conseillers et conseillères en emploi spécialisés pour faciliter l'intégration et la rétention des nouvelles recrues ainsi qu'à un appui financier avantageux.

« Recevoir des candidatures pertinentes présélectionnées par la conseillère en emploi a été un gain de temps inestimable. Sans formation en ressources humaines, avoir une alliée dévouée à combler notre poste et à faciliter l'intégration et le maintien en emploi de la candidate s'est révélé d'une grande valeur. La contribution financière nous a de plus permis d'investir de façon efficace dans sa formation », témoigne une entreprise participante.

Un accompagnement qui transforme des parcours

Pour les personnes candidates, FIT offre un soutien sur mesure : bilan de compétences approfondi, portfolio professionnel, accompagnement dans la recherche d'emploi et suivi personnalisé pour favoriser une intégration durable.

« Avec ce soutien, j'ai développé des compétences essentielles et mieux compris le marché du travail. Après un mois de participation, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise où je travaille toujours aujourd'hui », partage une participante.

À propos du RSSMO

Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) regroupe une cinquantaine d'organismes à travers le Québec. Ces organismes offrent des services spécialisés visant l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi de personnes rencontrant des défis particuliers d'insertion socioprofessionnelle. Le RSSMO se distingue par la mise en œuvre de projets collectifs innovants favorisant le développement de l'employabilité.

Pour découvrir comment le projet FIT peut vous accompagner : rssmo.qc.ca/fit/

