Colloque annuel du RSSMO : une réflexion collective sur les impacts de l'intelligence artificielle sur l'employabilité au Québec

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) annonce la tenue de son grand Colloque 2025, sous le thème « Le cœur et le code : deux intelligences, une même mission - Accompagner avec humanité à l'ère de l'intelligence artificielle » les 12 et 13 novembre, à l'Hôtel Le Victorin, Victoriaville.

Rassemblant plus de 100 participantes et participants issus d'organismes d'employabilité, du milieu de la recherche, des services publics et des comités sectoriels, cet événement phare mettra en lumière les transformations profondes du monde du travail à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles compétences humaines et technologiques nécessaires pour accompagner les personnes vers une insertion réussie et durable.

« L'intelligence artificielle transforme nos façons d'apprendre, de travailler et d'accompagner. Mais elle ne remplacera jamais l'intelligence du cœur, celle qui écoute, comprend et relie. Notre colloque célèbre cette complémentarité : celle d'un réseau humain qui innove sans jamais perdre de vue sa mission première qui est de soutenir les parcours de vie avec sens et équité », déclare Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO.

Au programme : conférence, panel d'experts, ateliers immersifs et un espace d'expérimentation technologique pour explorer les usages éthiques et inclusifs de l'IA dans le champ de l'employabilité.

Le colloque du RSSMO 2025 est plus qu'un événement. C'est un lieu de réflexion collective et d'action concrète sur la manière dont les technologies peuvent servir une mission profondément humaine : celle de l'inclusion, de l'accompagnement et du développement des compétences au Québec.

Pour la programmation complète : rssmo.qc.ca/colloque2025

Ce colloque est réalisé grâce au soutien financier du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

À propos du RSSMO

Créé en 1999, le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) œuvre au développement de l'employabilité au Québec. Il regroupe et soutient près de 50 organismes spécialisés à travers la province qui accompagnent les personnes les plus éloignées du marché du travail vers une intégration professionnelle réussie et durable, tout en déployant des projets collectifs innovateurs.

