QINGDAO, Chine, 30 juillet 2024 /CNW/ -- Hisense a annoncé que son projecteur Laser Cinema PX3-PRO est certifié comme étant « conçu pour la série Xbox Limited »; le premier projecteur à très courte portée conçu pour Xbox au monde, offrant la meilleure expérience de jeu possible.

Le projecteur Laser Cinema PX3-PRO d’Hisense est certifié comme étant conçu pour la série Xbox Limited Une expérience de jeu sans précédent avec le projecteur Laser Cinema PX3-PRO d’Hisense

Offrant des expériences haut de gamme avec une compatibilité transparente, une configuration prêt à l'emploi pratique et des fonctions personnalisées spécialement conçues pour les jeux Xbox, la certification « conçu pour la série Xbox Limited » du PX3-PRO garantit aux joueurs une expérience de jeu inégalée avec des couleurs conviviales et naturelles et un environnement de jeu immersif.

Plongez dans une expérience de jeu hautement immersive avec l'écran 4K réglable de 80 à 150 pouces du PX3-PRO, certifié pour Dolby Vision et IMAX Enhanced pour une qualité d'image de premier ordre. Affichant un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz grâce à la technologie High Refresh Rate, il offre une expérience de jeu plus rapide et plus fluide, idéal pour ressentir l'adrénaline des jeux de tir et d'autres jeux d'action au rythme rapide.

Avec l'expérience globale du PX3-PRO, imaginez que vous partagez votre visionnement en écrans parallèles pour vous amuser lors d'une fin de semaine marathon à deux joueurs. Pour ces expériences de jeu intenses, les temps de réponse de traitement de moins de 6 microsecondes sont améliorés par la technologie MEMC, assurant un jeu à action rapide fluide, sans décalage et sans flou. Le modèle de faible latence automatique détecte également lorsque vous avez activé votre console de jeu et optimise automatiquement les paramètres du projecteur.

Une qualité sonore épique transmet vos émotions dans votre environnement de jeu grâce à des haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 50 watts. Combiné à Dolby Atmos, le son haut de gamme offre un son qui plonge les joueurs dans leurs scénarios de jeu préférés.

Profitez même de longues périodes de jeu à travers une expérience visuelle riche, sans fatigue oculaire. Sans émission nocive de lumière bleue et faisant appel à la technologie d'imagerie réfléchissante, le PX3-PRO ouvre la voie à des séances de visionnement d'émissions en rafale intégrant le confort à l'expérience de visionnement.

Avec sa conception très-courte, le PX3-PRO offre une polyvalence dans la plus grande variété de configurations de salle et d'écran. Adaptez votre scénario de jeu personnel et préparez-vous à révolutionner toutes les sensations fortes de vos expériences de jeu.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468102/Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO_certified__Designed_Xbox_Limited_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468103/An_unparalleled_gaming_experience_Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, [email protected]