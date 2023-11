Découvrez les principales tendances révélées par un large échantillon de 4 000 répondants dans l'OTM Nouveaux arrivants.

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - L'Observateur des technologies médias (OTM) a publié sa troisième étude annuelle sur les nouveaux arrivants. Le sondage OTM Nouveaux arrivants fournit une exploration en profondeur de la consommation de médias, de la possession de technologies et des activités de loisir et d'établissement des personnes arrivées au Canada au cours des cinq dernières années. Le nouveau rapport sur les grandes tendances chez les nouveaux arrivants et l'infographie gratuite donnent un premier aperçu des résultats de l'étude de cette année, et des rapports plus approfondis seront publiés tout au long de l'année.

Voici quelques faits saillants du rapport sur les grandes tendances chez les nouveaux arrivants et de l'infographie :

La possession d'un téléphone cellulaire par les nouveaux arrivants est universelle, Apple et Samsung conservant les deux premières places. Un peu plus de 2 nouveaux arrivants sur 5 ont acquis leur téléphone avant d'arriver au Canada , les jeunes arrivants âgés de 18 à 24 ans étant plus susceptibles que les autres générations d'arriver avec leur téléphone.

, les jeunes arrivants âgés de 18 à 24 ans étant plus susceptibles que les autres générations d'arriver avec leur téléphone. Le réseautage social est l'une des principales activités Internet des nouveaux arrivants, plus de 9 sur 10 déclarant avoir accédé à un site de réseautage social au cours du mois précédent. Le temps consacré à l'utilisation des sites de réseautage social est beaucoup plus élevé chez les nouveaux arrivants que chez les personnes nées au Canada , soit environ 5 heures de plus au cours d'une semaine type.

, soit environ 5 heures de plus au cours d'une semaine type. Plus d'un quart des nouveaux arrivants ont une boîte noire/Android à la maison, alors que seulement 14 % des personnes nées au Canada en possèdent une. Les nouveaux arrivants âgés de 45 ans et plus, les personnes ayant un niveau d'éducation élevé et celles ayant des enfants à la maison sont les groupes démographiques les plus susceptibles de posséder une boîte noire/Android.

en possèdent une. Les nouveaux arrivants âgés de 45 ans et plus, les personnes ayant un niveau d'éducation élevé et celles ayant des enfants à la maison sont les groupes démographiques les plus susceptibles de posséder une boîte noire/Android. Un peu plus de la moitié des nouveaux arrivants connaissent les services d'établissement financés par le gouvernement qui sont à leur disposition et 48 % de ceux qui ont accédé à ces services les utilisent pour des services d'emploi, suivis par des cours de langue et des services d'orientation et d'information.

Un peu plus de trois nouveaux arrivants sur dix ont suivi un cours de langue depuis leur arrivée au Canada , l'option d'apprentissage la plus populaire étant la plateforme Duolingo. Outre les cours de langue plus formels, un nouvel arrivant sur cinq s'est joint à un groupe de conversation linguistique avec ses pairs.

L'infographie gratuite sur les grandes tendances 2023 est maintenant disponible sur le portail de l'OTM .

