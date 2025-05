Les huiles d'olive et les olives de table AOP de Grèce sont désormais disponibles au Canada dans le cadre de la campagne « Produits européens haut de gamme », qui fait la promotion de saveurs méditerranéennes authentiques de haute qualité.

TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne « Premium European Products: Better Knowledge, Better Choices », cofinancée par l'Union européenne, l'huile d'olive et les olives de table certifiées « Appellation d'Origine Protégée » sont maintenant accessibles aux consommateurs canadiens. Cette initiative passionnante, gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), fait la promotion de produits méditerranéens authentiques et de haute qualité au Canada, apportant le riche patrimoine culinaire de la Grèce aux cuisines partout au Canada.

Un goût traditionnel - parfaitement aligné sur les tendances alimentaires canadiennes

Alors que les consommateurs canadiens sont de plus en plus à la recherche d'aliments plus sains et plus durables, les huiles d'olive et les olives de table grecques certifiées AOP offrent l'ajout parfait aux régimes modernes d'inspiration méditerranéenne. L'huile d'olive grecque polyvalente s'accorde parfaitement avec les ingrédients canadiens populaires comme les légumes, les céréales et les fruits de mer d'origine locale. Qu'il s'agisse de napper de tomates fraîches de l'Ontario, d'utiliser comme trempette pour du pain artisanal canadien ou d'incorporer dans des plats avant-gardistes comme des légumes racines rôtis, des huiles d'olive grecques certifiées AOP et des olives de table complètent la scène alimentaire diversifiée du Canada.

Les huiles d'olive certifiées AOP: un héritage de qualité et de saveur

L'huile d'olive grecque est réputée pour ses notes robustes, fruitées et poivrées, un ajout authentique à toute cuisine. Grâce à la certification AOP, ces huiles garantissent l'authenticité, le savoir-faire et la production durable dans certaines régions de Grèce. Qu'il s'agisse de cuisiner, d'assaisonner des salades ou de simplement tremper du pain frais, les variétés suivantes sont un incontournable pour les palais canadiens:

AOP Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis (Crète): Une huile d'olive extra-vierge dorée et fruitée, à faible acidité, idéale pour les salades fraîches et les légumes grillés.

Olives de table certifiées AOP: un délice méditerranéen pour chaque repas

En plus des huiles d'olive exceptionnelles, les olives grecques certifiées AOP sont maintenant disponibles au Canada, offrant une collation ou un hors-d'œuvre savoureux et nutritifs. Ces olives sont cultivées et récoltées selon des méthodes traditionnelles pour assurer une qualité supérieure et un goût authentique. Parfaites pour accompagner des fromages et des vins canadiens locaux ou pour rehausser des plats d'inspiration méditerranéenne, ces olives apportent une touche raffinée à toute table:

AOP Konservolia Rovion (Grèce centrale): Avec une texture croustillante et un arôme caractéristique d'huile d'olive, ces olives sont parfaites pour les collations ou l'ajout aux salades.

Une alliance parfaite pour les cuisines canadiennes: associer l'huile d'olive et les olives à des produits locaux

Associer les huiles d'olive grecques AOP aux aliments canadiens d'origine locale crée une harmonie entre les saveurs méditerranéennes et canadiennes. Par exemple, mariez l'huile d'olive Kolymvari Chanion Kritis de AOP avec le saumon canadien, ou les olives AOP Konservolia Rovion avec un plateau de fromage de chèvre canadien. Ces produits méditerranéens ne sont pas seulement une gâterie, ils font partie du mouvement croissant vers des choix alimentaires plus sains et plus durables, parfaitement alignés sur le paysage culinaire en évolution du Canada.

Appel à l'action: Professionnels, Rejoignez la Campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens haut de gamme ». En proposant des huiles et des olives grecques certifiées AOP dans vos entreprises, vous pouvez apporter les saveurs authentiques de la Grèce aux clients canadiens tout en tirant parti de la demande croissante pour des produits haut de gamme d'inspiration méditerranéenne.

Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou d'apprendre comment s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les reseaux sociaux:

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS HAUT DE GAMME »

La campagne « Premium European Products : Better Knowledge, Better Choices », est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits européens d'exception au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. S'étendant de 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets: sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et augmentation des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires sont l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, qui regroupe plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Il se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (CLD), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui produisent environ 80 % du lait industriel en Lettonie.

