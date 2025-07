TORONTO, 25 juillet 2025 /CNW/ - Les Canadiens soucieux de concilier plaisir gourmand et valeurs éthiques peuvent désormais bénéficier d'une nouvelle norme en matière de collation haut de gamme. La campagne « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est fière d'annoncer le lancement au Canada d'une gamme exquise de chocolats, biscuits et confiseries, confectionnés de manière éthique à partir d'ingrédients certifiés et ancrés dans la durabilité, l'authenticité et les traditions artisanales européennes.

De Lettonie avec soin : Chocolat et confiseries confectionnés pour évoluer

L'industrie européenne du chocolat et des biscuits -- et plus particulièrement celle de la Lettonie -- puise sa force dans un riche patrimoine tout en regardant résolument vers l'avenir. Les producteurs lettons répondent aux préoccupations environnementales croissantes en transformant leurs chaînes d'approvisionnement : intégration d'ingrédients certifiés, amélioration des emballages écologiques et mise en place d'une traçabilité complète à chaque étape du processus. Depuis 2019, le sucre utilisé dans ces produits est certifié FSA, répondant à des normes environnementales et sociales rigoureuses.

Produits de chocolat

Les produits de chocolat comprennent une gamme de friandises délectables diverses, dont l'ingrédient principal est le chocolat. Le cacao, qui est l'ingrédient principal dans la production du chocolat, symbolise un engagement pour la durabilité à travers un partenariat avec la Rainforest Alliance. Le cacao provient des fournisseurs responsables et conformes aux normes rigoureuses du programme certifié Rainforest Alliance. Cette certification garantit les pratiques agricoles éthiques, supporte les droits de l'homme, lutte contre la déforestation et aide les producteurs du cacao. Avec plus de 80 pourcents de cacao déjà certifiés, les produits de chocolat privilégient l'approvisionnement éthique et la gestion de l'environnement. Dans la création du chocolat et des autres confiseries, le sucre est une matière première vitale qui définit la douceur et la texture. Depuis 2019, les produits de chocolat sont fabriqués avec du sucre certifié en provenance des betteraves sucrières de haute qualité dans le respect des normes de l'Évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (Farm Sunstainbility Assessment, FSA). Ce dévouement à la durabilité est évident à travers leur processus de production, assurant que chaque friandise séduisante ne soit pas seulement délicieuse, mais aussi qu'elle provienne d'un approvisionnement éthique et durable.

Biscuits

Les biscuits sont un type de pâtisserie cuite au four, qui contient habituellement de la farine, du sucre, de la matière grasse (qui peut être du beurre ou de l'huile) et de la levure (par exemple, de la poudre à lever ou du bicarbonate de soude). Leur texture varie en allant de croustillante ou croquante à plus douce ou plus moelleuse, en fonction des ingrédients et de la technique de cuisson. Les biscuits et les gaufres sont fabriqués avec du sucre certifié par l'Évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (Farm Sustainability Assessment, FSA), en provenance des betteraves sucrières de la plus haute qualité. Cet engagement pour la durabilité garantit les pratiques d'approvisionnement éthiques et responsables sans réduire les bénéfices pour la santé.

Pourquoi les consommateurs (et les détaillants) canadiens devraient-ils prêter attention?

Le chocolat est un chouchou des Canadiens : Les Canadiens consomment en moyenne 6,4 kg de chocolat par personne et par année , ce qui place le pays parmi les 10 premiers à l'échelle mondiale (Mordor Intelligence, 2024).





: Les Canadiens consomment en moyenne , ce qui place le pays parmi les 10 premiers à l'échelle mondiale (Mordor Intelligence, 2024). Le développement durable est un moteur d'achat : Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, 70 % des consommateurs canadiens affirment être plus susceptibles d'acheter des aliments produits de manière durable.





: Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, affirment être plus susceptibles d'acheter des aliments produits de manière durable. L'attrait du haut de gamme : Avec un bel emballage, des recettes traditionnelles et un positionnement d'étiquette épurée, ces produits sont idéaux pour les détaillants gastronomiques, les boîtes-cadeaux et les consommateurs conscients.

Recette inspirée du Canada :

Ingrédients des mendiants au chocolat noir et à l'érable :

200 g de chocolat noir européen de qualité supérieure (80 % de cacao certifié par la Rainforest Alliance)





2 c. à soupe de sirop d'érable canadien pur





Biscuits au beurre européen écrasés





Une pincée de sel de mer

Préparation :

Faire fondre le chocolat délicatement et incorporer le sirop d'érable. Étaler le mélange sur du papier parchemin, saupoudrer de biscuits écrasés et de sel de mer. Réfrigérer, découper en morceaux et déguster avec un verre de pinot noir local ou de vin de glace.

Joignez-vous au mouvement : Découvrez des produits européens Premium

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram : Instagram

Facebook : Facebook

You Tube : YouTube

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadiens à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : « Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

