De la Baltique à votre garde­manger, les consommateurs et les professionnels canadiens peuvent maintenant profiter des délices propres et de haute qualité de la Lettonie en Europe.

TORONTO, 16 juillet 2025 /CNW/ - Le Comité laitier Letton (CLD) est fier de présenter l'excellence agricole de la Lettonie dans le cadre de la campagne cofinancée par l'Union européenne « Produits européens haut de gamme : Meilleur savoir-faire, Meilleurs choix ». Les professionnels et amateurs de gastronomie au Canada peuvent désormais accéder à une sélection rigoureusement élaborée de produits lettons : produits laitiers artisanaux, farines de cuisson de qualité et collations salées uniques.

Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les importations canadiennes de produits laitiers et de produits céréaliers en provenance de l'UE ont connu une croissance soutenue. En 2024 seulement, les importations de produits laitiers transformés ont augmenté de 15,7 %, celles d'ingrédients de cuisson de 18,1 %, et les collations salées de 11,6 % - une preuve claire de l'intérêt croissant des Canadiens pour des aliments propres, traçables et de qualité supérieure. (Source : « EU Agri-Food Trade Factsheet - 2024 Update »)

Une étude de Mintel Canada (2024) révèle que 51 % des acheteurs canadiens privilégient les aliments peu transformés aux ingrédients reconnaissables, et 43 % recherchent activement des produits européens, réputés pour leur qualité artisanale et leur sécurité alimentaire.

Parmi les produits lettons les plus remarquables maintenant offerts au Canada, mentionnons:

Produits laitiers ­ Enracinés dans la tradition balte, perfectionnés pour les consommateurs d'aujourd'hui

Boissons lactées: Les Boissons lactées comprennent des boissons fermentées lettones traditionnelles comme les boissons au kefir et au yogourt. Ils sont riches en probiotiques qui soutiennent la digestion et la santé intestinale. Ces boissons ont un goût rafraîchissant et légèrement acide et sont disponibles nature ou aromatisée aux fruits. Leur production suit les traditions laitières lettones de longue date, offrant à la fois des avantages pour la santé et un bon goût.

Crème aigre: Ce produit letton traditionnel a une texture riche et crémeuse et une saveur légèrement piquante. La crème aigre est un élément de base de la cuisine locale, utilisée dans la cuisson ou comme garniture pour les soupes, les salades et les desserts.

Fromage à la crème: Connu pour sa texture lisse et sa saveur douce et crémeuse, le fromage à la crème letton est fait de lait frais et de crème. Il est idéal pour les recettes sucrées et salées, comme les tartinades, les trempettes et les gâteaux au fromage.

Fromage cottage: Un classique du régime alimentaire letton, le fromage cottage est riche en protéines et fabriqué à partir de lait pasteurisé. Sa texture légèrement granuleuse et son goût frais la rendent polyvalente pour les préparations sucrées et salées. Trouvez une recette de fromage cottage ici.

Snacks au caillé: Une gâterie lettone unique faite de fromage sucré en caillé et enrobée de chocolat ou de glaçure. Offertes en saveurs comme la vanille, la fraise et le caramel, elles sont une collation savoureuse et nutritive pour tous les âges.

Fromage fondu: Fait de fromage naturel et d'ingrédients laitiers, le fromage fondu a une saveur douce et crémeuse et d'excellentes propriétés de fusion. Il est idéal pour les sandwichs, la cuisson ou les collations rapides.

Fromage à salade: Un fromage tendre et saumuré à la texture granuleuse et à saveur salée, semblable au féta. Il est parfait pour les salades, les pâtisseries et les plats de style méditerranéen.

Crème UHT: Crème traitée à ultra­haute température avec une longue durée de conservation. Il conserve sa texture et sa saveur crémeuses, idéales pour le café, les sauces et les desserts, offrant une commodité sans compromettre la qualité.

Fromage à pâte mi-dure biologique: Fait de lait biologique certifié et vieilli pour développer une texture ferme et une saveur de noix. Ce fromage représente les normes élevées de la Lettonie en matière de produits laitiers biologiques et est excellent seul ou pour la cuisson.

Pour en savoir plus sur la qualité et les avantages pour la santé des produits laitiers lettons, regardez cette vidéo : ici Collations salées ­ Un croustillant letton authentique

Chips de pommes de terre: Fabriquées à partir de pommes de terre cultivées localement et certifiées, ces chips sont soigneusement conçues pour préserver le goût authentique de la pomme de terre. Ils sont exempts d'amplificateurs de saveur artificiels et de glutamate de monosodium (MSG), ce qui permet à la saveur naturelle des pommes de terre de se démarquer.

Boulettes de fromage: Ces collations de maïs croquantes et aromatisées au fromage sont produites sans rehausseurs artificiels de saveur. L'objectif est d'offrir un goût riche et intense de fromage naturel, ce qui en fait une collation savoureuse et satisfaisante.

Pommes de terre écrasées croustillantes: Produits à partir de purée de pommes de terre sélectionnée et frits dans de l'huile de tournesol, ces croustilles offrent une saveur authentique et naturelle. Sans rehausseurs de goût artificiels, ils sont un excellent choix pour ceux qui apprécient les ingrédients honnêtes et de haute qualité.

Un engagement envers la qualité et la confiance

Les produits laitiers lettons sont produits à l'aide de lait de haute qualité provenant de fermes locales, en mettant fortement l'accent sur la pureté, la fraîcheur et le bien­être des animaux. Le processus de production combine une technologie moderne et des traditions laitières de longue date, assurant une qualité constante et un goût riche. Toutes les étapes, de la collecte et de la pasteurisation du lait à la fermentation, en passant par l'emballage et l'entreposage, sont menées conformément à des protocoles stricts de salubrité des aliments conformes aux normes de l'UE. Des systèmes de traçabilité complets, des contrôles d'hygiène et des procédures certifiées de gestion de la qualité sont en place.

Rejoignez le mouvement : découvrez les produits européens haut de gamme

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens haut de gamme ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou d'apprendre comment s'associer à la campagne, consultez le site

https://premiumeuropeanproducts.eu, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez nous sur les médias sociaux :

Instagram: Instagram

Facebook: Facebook

You Tube: YouTube.

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file des services alimentaires canadiens à explorer ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS HAUT DE GAMME »

La campagne: intitulée « Premium European Products : Better Knowledge, Better Choices », est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Il vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive PDO, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Couvrant la période de 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et augmentation des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires: sont l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, qui coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Il se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (CLD), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui produisent environ 80 % du lait industriel en Lettonie.

