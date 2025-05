OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada est heureux de présenter Picoplanktonics au pavillon du Canada dans le cadre de la 19e Exposition Internationale d'Architecture - La Biennale di Venezia, du 10 mai au 23 novembre 2025.

Alors que nous continuons à vivre une crise climatique mondiale, le Living Room Collective a mis au point une exposition révolutionnaire qui met en valeur le potentiel de collaboration entre les humains et la nature. Composée de structures imprimées en 3D contenant des cyanobactéries vivantes capables de piéger le carbone, Picoplanktonics se veut une exploration de notre capacité à coopérer avec des systèmes vivants en coconstruisant des espaces qui réparent la planète au lieu de l'exploiter.

L'exposition du Living Room Collective est le fruit de quatre années de recherche collaborative par Andrea Shin Ling et des contributrices et contributeurs interdisciplinaires. Elle vise à tirer profit des principes de design de systèmes vivants afin de développer des technologies et des matériaux durables, intelligents et résilients pour l'avenir. En misant sur des processus biologiques anciens ainsi que sur des technologies émergentes, elle propose de concevoir des environnements en mettant l'écologie au premier plan.

Les membres du public qui visiteront le pavillon du Canada y verront des structures imprimées en 3D qui ont d'abord été fabriquées dans un laboratoire de l'ETH Zürich. Il s'agit des plus grandes structures physiques vivantes produites au moyen d'une plateforme de biofabrication unique en son genre, capable d'imprimer des structures vivantes à l'échelle architecturale. Pour offrir l'expérience unique de Picoplanktonics, il a fallu adapter le pavillon du Canada afin que les cyanobactéries vivantes disposent de suffisamment de lumière, d'humidité et de chaleur pour grandir, s'épanouir et changer. Pendant la durée de l'exposition, du personnel sera sur place pour s'occuper des structures, démontrant ainsi que les soins et l'intendance sont des éléments essentiels du design.

Alors que les émissions de carbone mondiales continuent d'augmenter et atteignent des niveaux insoutenables, Picoplanktonics présente une vision du fonctionnement possible d'un système régénératif de construction. C'est une expérience continue axée sur la relation réciproque entre des structures vivantes, l'environnement bâti et les humains. Le Living Room Collective repense ainsi les principes de la construction et priorise la résilience écologique au-delà de la survie de l'espèce humaine.

« Le Conseil des arts du Canada est ravi de dévoiler Picoplanktonics par le Living Room Collective à la 19e Exposition Internationale d'Architecture - La Biennale di Venezia. L'exposition canadienne de cette année allie innovation technologique et intendance écologique par l'entremise de l'architecture. C'est une exposition qui ne manquera pas d'inspirer des publics internationaux et de provoquer des conversations importantes sur les moyens dont notre environnement bâti peut mieux accueillir et utiliser les systèmes naturels aux fins d'un avenir plus durable. »

-- Michelle Chawla, directrice et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

« Picoplanktonics est l'aboutissement de quatre ans de recherche à l'ETH Zürich avec des collaboratrices et collaborateurs internationaux dans les domaines de la science des matériaux, de la biologie, de la robotique et du design computationnel. Alors que nous installons ces prototypes vivants dans le pavillon du Canada, nous avons l'immense plaisir d'inviter le public à cette expérience ouverte qui leur dévoilera toutes les phases de la vie du matériau, notamment sa croissance, sa maladie et sa mort, et d'imaginer collectivement une approche du design régénératif visant à réparer la planète. »

-- Andrea Shin Ling, le Living Room Collective

Commandée par le Conseil des arts du Canada, l'exposition de cette année, Picoplanktonics, est montée par le Living Room Collective et a été sélectionnée par un comité de sélection dans le cadre d'un concours. Ce comité était composé d'Aziza Chaouni (architecte principale, Aziza Chaouni Projects, et professeure agrégée, Faculté d'architecture, d'aménagement paysager et de design John-H.-Daniels, Université de Toronto); David Garneau (Métis, peintre, commissaire, rédacteur critique d'art et professeur, Département d'arts visuels, Université de Regina); Daniel Pearl (architecte principal, L'OEUF Architectes, et professeur, École d'architecture, Université de Montréal); Siamak Hariri (architecte, cofondateur et associé, Hariri Pontarini Architects); et Sepake Angiama (commissaire, éducatrice, directrice artistique, Institute for International Visual Art).

Le Conseil des arts du Canada, commissaire de l'exposition

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est « de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art ». Il fait valoir et soutient financièrement le mérite artistique en offrant aux artistes professionnelles et professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Il contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire vibrante et diversifiée qui interpelle la population canadienne, enrichit les communautés et atteint les marchés internationaux. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts, le Conseil accroît l'intérêt et l'appréciation du public pour les arts.

Le Living Room Collective

Le Living Room Collective est un groupe d'architectes, de scientifiques, d'artistes et d'éducatrices et d'éducateurs qui travaillent à l'intersection de l'architecture, de la biologie et des technologies de fabrication numérique. Il est dirigé par l'architecte et biodesigner canadienne Andrea Shin Ling.

Le collectif, dont les membres principaux sont Nicholas Hoban, Vincent Hui et Clayton Lee, cherche à aider la société à abandonner les systèmes de production exploiteurs au profit de systèmes régénératifs en inventant des méthodes et des processus de conception centrés sur les systèmes naturels. Il perçoit la Biennale Architettura 2025 comme une plateforme permettant de générer des conversations nationales et internationales autour des questions suivantes : comment fabrique-t-on une architecture biologique? Quelles sont les conditions d'une bonne intendance? Quelles sont les stratégies pour mettre en place cette approche à grande échelle, au niveau régional et mondial? Les biographies des membres du Living Room Collective peuvent être consultées sur le site web du Conseil des arts.

Contributrices, contributeurs, collaboratrices et collaborateurs

Recherche et développement - ETH Zürich : Andrea Shin Ling, Yo-Cheng Jerry Lee, Nijat Mahamaliyev, Hamid Peiro, Dalia Dranseike, Yifan Cui, Pok Yin Victor Leung, Barrak Darweesh │ Production - ETH Zürich : Huang Su, Wenqian Yang, Che-Wei Lin, Sukhdevsinh Parmar; Tobias Hartmann, Michael Lyrenmann, Luca Petrus, Jonathan Leu, Philippe Fleischmann, Oliver Zgraggen, Paul Fischlin, Mario Hebing, Franklin Füchslin; Hao Wu, Nicola Piccioli-Cappelli, Roberto Innocenti, Sigurd Rinde, Börte Emiroglu, Stéphane Bernhard, Carlo Pasini, Apoorv Singh, Paul Jaeggi; Mario Guala, Isabella Longoni; Université métropolitaine de Toronto : Venessa Chan, Minh Ton, Daniel Wolinski, Marko Jovanović, Santino D'Angelo Rozas, Rachel Kim, Alexandra Waxman, Richard McCulloch, Stephen Waldman, Tina Smith, Andrea Skyers, Randy Ragan, Emma Grant, Shira Gellman, Mariska Espinet, Suzanne Porter, Stacey Park, Amanda Wood, Lisa Landrum, Dorothy Johns, Cedric Ortiz; Université de Toronto : Daniel Lewycky, Philipp Cop; Additive Tectonics GmbH | Visualisation - Adrian Yu, Nazanin Kazemi, Ariel Weiss│ Conseillers structuraux - Andrea Menardo, Kam-Ming Mark Tam | Graphisme - Shannon Lin │ Site web - Sigurd Rinde, Shannon Lin │ Logistique locale du projet -Tamara Andruszkiewicz │ Conseillers du projet - ETH Zürich : Benjamin Dillenburger, Mark Tibbitt.

Partenaires et commanditaires

Picoplanktonics est possible grâce au généreux soutien du Conseil des arts, du département Digital Construction Technologies de l'Institut de technologie et d'architecture de l'ETH Zürich, du Département de sciences architecturales de l'Université métropolitaine de Toronto et de la Faculté d'architecture, d'aménagement paysager et de design John-H.-Daniels de l'Université de Toronto. En outre, Picoplanktonics reconnaît le soutien important de l'Institut royal d'architecture du Canada, de l'initiative Advanced Engineering with Living Materials (ALIVE) de l'ETH Zürich, d'Additive Tectonics GmbH, d'ABB Suisse, de Vestacon Limited et de NEUF Architect(e)s.

DATES À RETENIR

Le 8 mai 12 h (HEC), le Conseil des arts du Canada inaugurera Picoplanktonics au pavillon du Canada. Il y aura des allocutions du Conseil des arts, de l'ambassade du Canada en Italie et du Living Room Collective.

Le 10 mai à 10 h (HEC) marque l'ouverture publique de l'exposition Picoplanktonics. Les gens pourront la visiter pendant toute la durée de la 19e Exposition Internationale d'Architecture - La Biennale di Venezia, du 10 mai au 26 novembre 2025.

