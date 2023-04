QUÉBEC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Partout au Québec, des jeunes du primaire à l'université, appuyés par leurs intervenants scolaires, et des entrepreneurs se sont démarqués parmi les 67 864 personnes inscrites à la 25e édition du Défi OSEntreprendre. Découvrez les lauréats locaux sur osentreprendre.quebec.

Ce sont des jeunes dynamiques et des modèles entrepreneuriaux diversifiés, qui ont peut-être même pignon sur rue à quelques pas de chez vous! Ces personnes font la différence : en osant réaliser leur projet, elles contribuent à dynamiser nos communautés et à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Bravo!

Le processus de sélection par jury se poursuit à l'échelon régional durant les prochaines semaines et au national en mai. La 25e édition culminera le 7 juin 2023 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, animé par Anaïs Favron sous la co-présidence d'honneur de David Côté et Julie Poitras-Saulnier, LOOP Mission.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par 5 initiatives mettant en lumière l'extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec.

SOURCE OSEntreprendre

