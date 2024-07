Découvrez les cageux avec l'historien Billy Rioux

QUÉBEC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Les 20 et 21 juillet, l'historien et aventurier Billy Rioux s'installe au quai des Cageux pour vous faire découvrir l'histoire des cageux au 19e siècle et leur rôle important à une époque charnière de l'industrie du bois. Cette activité gratuite est présentée par la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) dans le cadre de l'offre événementielle La capitale s'anime.

L'historien Billy Rioux rencontre le public. (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

« La CCNQ multiplie les actions sur le terrain afin de mettre en valeur l'ensemble de ses parcs et espaces verts. Les activités proposées à la population pendant la saison estivale visent précisément à lui faire découvrir l'histoire de ces lieux exceptionnels », souligne la présidente-directrice générale de la CCNQ, Marie Claire Ouellet.

Personnages intrépides du 19e siècle, les cageux acheminaient des billots de bois sur le fleuve Saint-Laurent à l'époque des scieries et des grands chantiers navals. Un travail dangereux et fascinant qui nécessitait une grande dextérité afin de manœuvrer ces immenses radeaux que l'on appelait des cages. La dénomination du quai des Cageux sur la promenade Samuel-De Champlain renvoie à cette facette de notre histoire.

L'historien Billy Rioux proposera des mini-conférences en continu, de 10 h à 17 h, samedi et dimanche. Il présentera également des techniques d'équarrissage de billes de bois telles celles convoyées sur le fleuve Saint-Laurent à l'époque des cageux. Des ateliers participatifs seront également offerts au public présent.

Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, vous pouvez consulter la programmation estivale de notre offre événementielle sur notre site Web au www.ccnq.org.

* Veuillez noter que certaines activités extérieures sont susceptibles d'être annulées en cas de pluie. Visitez notre site Web pour les dernières informations.

