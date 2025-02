Découvrez les activités gratuites de la relâche scolaire à VSP et amusez-vous!

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Les jeunes et les familles pourront se divertir gratuitement pendant la semaine de relâche, du 1er au 9 mars, en participant aux diverses activités sportives, de loisirs et culturelles proposées par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Les enfants et les familles auront l'embarras du choix pour se divertir cette année! Nos équipes ont concocté une belle programmation d'activités variées. Petits et grands pourront en profiter pour découvrir ou redécouvrir nos magnifiques parcs ainsi que nos nombreuses installations sportives et culturelles », souligne la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde.

Activités dans nos bibliothèques

Les trois bibliothèques de VSP proposent plusieurs activités variées telles que des ateliers de découvertes technologiques, des défis, des activités de bricolage et de jeux de société. Pour connaître la programmation complète et s'inscrire aux activités, consultez le calendrier sur montreal.ca/vsp.

Profitez-en aussi pour faire le plein de lecture, de jeux, de films ou de musique dans les trois bibliothèques de l'arrondissement.

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Roulivre

Le Roulivre, la camionnette remplie de livres de VSP, s'arrêtera dans plusieurs endroits de l'arrondissement pour permettre aux jeunes de moins de 13 ans d'emprunter des livres et de faire le plein d'histoires. Consultez l'horaire.

Spectacles en salle

Découvrez la programmation de nos installations culturelles.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend à la maison de la culture Claude-Léveillée :

Exposition

Le quotidien parallèle - Myriam Simard-Parent et Badminton Plus

À la maison de la culture de Parc-Extension :

Baignade libre

Profitez des bains libres dans les piscines intérieures.

Piscine Joseph-Charbonneau

Piscine René-Goupil

Piscine Villeray

Piscine Saint-Roch

Patinage libre

Des périodes de patinage libre à l'aréna Howie-Morenz et à l'aréna de Saint-Michel sont mises à la disposition des patineuses et patineurs.

Badminton

Venez jouer au badminton en simple ou en double au centre sportif Jean-Rougeau. Réservez votre espace sportif en ligne sur le site Loisirs Montréal.

Patinoires extérieures

Profitez pleinement des joies de l'hiver en patinant à l'extérieur! Surveillez la page Web des conditions des sites hivernaux avant de vous déplacer.

Parc Howard

Parc Jarry

Parc Villeray

Parc De Normanville

Parc Nicolas-Tillemont

Parc François-Perrault

Parc Champdoré

Parc Ovila-Légaré

Parc Sainte-Lucie

La patinoire réfrigérée Bleu, Blanc, Bouge du parc François-Perrault est ouverte pour les activités de patinage libre et de hockey libre. Consultez la page Web des conditions des sites hivernaux avant de vous déplacer.

Vous pouvez également profiter de la toute nouvelle patinoire réfrigérée de la TOHU. L'accès est gratuit.

Pistes de ski de fond et glissade Adonnez-vous au ski de fond au parc Frédéric-Back. Consultez l'état des pistes avant de vous déplacer.

Nouveauté : les conditions des pistes de ski de fond du parc Frédéric-Back sont maintenant inscrites directement sur les pages concernées :

Veuillez prendre note qu'aucune piste de ski de fond ne sera tracée cet hiver au parc Jarry, en raison du chantier. Toutefois, l'activité de ski de fond y demeure autorisée.

Lorsque les conditions météorologiques le permettent, il est également possible de pratiquer le ski de fond aux parcs Jarry et Villeray.

Direction le parc Jarry pour glisser entre amis, en famille ou en solo! Consultez l'état de la butte avant de vous rendre sur place.

Activités Hiver-O-Parc

Les citoyennes et les citoyens pourront suivre la route de la camionnette Récré-o-mobile et profiter du prêt de matériel gratuit (patins, skis de fond, raquettes, trottinettes des neiges, tapis de glisse, etc.) afin d'essayer de nouveaux sports et jouer dans la neige. Il y aura également différentes activités d'initiation offertes par des partenaires comme le patinage, le Fatbike et la raquette.

L'organisme communautaire Les Loisirs du parc prêtera gratuitement des patins, des skis de fond et des raquettes, pour une période de l'hiver, le samedi 1er mars. Consultez la programmation par district.

Camps de jour

Il reste encore des places pour certains camps de jour de la relâche. Les animatrices et les animateurs partageront leur passion artistique et sportive pour faire vivre à vos jeunes une expérience inoubliable!

