Découvrez le site Cartier-Roberval durant le Mois de l'archéologie

QUÉBEC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le site archéologique Cartier-Roberval témoigne de la première colonisation française en Amérique entre 1541 et 1543. Durant le Mois de l'archéologie, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) vous invite à découvrir ce lieu exceptionnel situé sur un promontoire, à la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge.

Des visites commentées du site archéologique Cartier-Roberval auront lieu en août. Crédit photo : Jean-Philippe Labrie, CCNQ (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec) @CCNQ (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

« Le site archéologique Cartier-Roberval, inauguré au cours de l'été 2022 à la suite d'importants travaux de conservation et de mise en valeur, permet à la CCNQ de proposer à la population une activité gratuite à caractère historique qui s'inscrit dans son offre d'animation estivale », souligne Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la CCNQ.

Durant les deux premières fins de semaine d'août, nos guides seront sur place de 10 h à 17 h afin de vous parler des découvertes réalisées à Cartier-Roberval et de l'importance historique de ce site. Des objets trouvés lors de fouilles archéologiques réalisées entre 2007 et 2010 vous seront également présentés.

Le samedi 10 août, à 14 h, les archéologues Richard Fiset et Gilles Samson, qui ont pris part aux fouilles, vous raconteront l'ampleur des découvertes et la nature des artefacts mise au jour. Une réservation est requise pour cette activité gratuite.

Du haut de sa passerelle d'observation, le site Cartier-Roberval offre un point de vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent et l'embouchure de la rivière du Cap Rouge. Les visiteurs et visiteuses pourront également découvrir le parcours d'interprétation en réalité augmentée et vivre une expérience s'articulant autour de la rencontre et le dialogue des cultures.

Le site archéologique Cartier-Roberval constitue un témoin exceptionnel d'un événement majeur de l'histoire du Québec et du Canada. Il s'agit du seul site archéologique associé à un établissement français du 16e siècle. Il est situé au 4079, chemin Saint-Louis, dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec.

Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, la CCNQ vous invite à consulter la programmation estivale de son offre événementielle sur son site Web au capitale.gouv.qc.ca. Venez profiter de lieux exceptionnels et de la nature en ville !

Pour toutes demandes d'entrevues sur les activités de la CCNQ :

Jean-Philippe Guay

Responsable des relations médias

Commission de la capitale nationale du Québec

418 803-4342

[email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec