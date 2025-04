Découvrez la magie du verre avec Samwell Guertin à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - La maison de la culture Claude-Léveillée vous invite à plonger dans l'univers fascinant de l'art verrier avec sa nouvelle exposition Quanta+Phi de l'artiste Samwell Guertin, dès le 16 avril. Préparez-vous à être émerveillés par les œuvres captivantes de cet artiste en pleine ascension, dont la maîtrise du verre crée des pièces tantôt symétriques et ordonnées, tantôt fluides et organiques, reflétant l'équilibre subtil entre science et art.

Affiche de l'exposition Quanta+Phi de l'artiste Samwell Guertin. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Les créations de Samwell Guertin sont colorées et uniques. Avec cette nouvelle exposition, on a la chance de découvrir une fois de plus un talent local. C'est une invitation à s'émerveiller devant l'harmonie entre ordre et chaos que Samwell parvient à capturer à travers ses œuvres », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le travail de l'artiste se déploie en deux approches distinctes. La première, baptisée crystalline, consiste à tisser des perles de verre pour former des structures symétriques et géométriques. La seconde, fluide, fusionne le verre afin de créer des pièces sculpturales qui expriment un sentiment de désorganisation et de flux organique.

Le titre Quanta+Phi reflète l'influence philosophique et scientifique de l'exposition. Quanta évoque les unités discrètes d'énergie de la physique quantique, symbolisant les perles ou pièces de verre qui composent un ensemble. Phi, le rapport d'or, incarne l'harmonie naturelle entre la géométrie et la nature.

En savoir plus sur l'artiste

Samwell Guertin est un artiste visuel multidisciplinaire. Établi à Montréal depuis 2011, il habite le quartier de Villeray. Passionné par le verre, il a consacré les cinq dernières années à acquérir une expertise dans ce domaine. Ayant récemment gradué en juin 2023 chez Espace Verre, son art exploite diverses techniques telles que le perlage, le néon, le soufflage de verre ainsi que le thermoformage. En 2023, il a notamment exposé son travail à la convention Bridges à Halifax ainsi qu'auprès de la 32e cohorte d'Espace Verre. Trois distinctions ont marqué son parcours : la Bourse Houdé-Mendel, Faire la Différence et Verre et Société.

L'exposition se tiendra jusqu'au 4 mai 2025 au studio Le Rendez-vous à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : mardi 22 avril à 17 h 30

Atelier d'initiation au perlage avec l'artiste : jeudi 1er mai, de 19h à 20h30 (sur inscription)

Visite guidée avec l'artiste : dimanche 4 mai, de 13h30 à 14h30 (sur réservation)

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

