Découvrez la destination d'apprentissage et de jeux pour les enfants dans les magasins Bureau en Gros du Québec

Des jouets éducatifs choisis et des activités d'apprentissage pratiques pour inspirer l'apprentissage sans écran et le développement tout au long de la vie sont maintenant offerts dans 63 magasins Bureau en Gros

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Bureau en Gros lance officiellement sa collection d'apprentissage et de jeux pour les enfants au Québec, mettant à jour 63 magasins avec une destination éducative interactive conçue pour soutenir l'apprentissage et le développement de l'enfant grâce à des produits basés sur le jeu. La collection d'apprentissage et de jeux pour les enfants propose des outils éducatifs, des jouets et des activités pratiques soigneusement choisis aux familles québécoises qui valorisent le développement holistique de l'enfant et l'excellence éducationnelle.

« Nous savons que les familles québécoises ont toujours donné la priorité à l'éducation et au temps passé en famille », a déclaré Michel Mélançon, vice-président régional, Bureau en Gros. « Notre collection d'apprentissage et de jeux pour les enfants s'aligne sur ces valeurs et simplifie la vie des familles en offrant des cadeaux qui durent -- des investissements éducatifs qui stimulent la curiosité, soutiennent l'apprentissage à long terme et rassemblent les familles grâce à des activités sans écran et pratiques. »

Bureau en Gros a mis à jour la plupart de ses emplacements avec des zones dynamiques et interactives pour enfants, centrées sur des activités qui soutiennent les quatre piliers clés du développement : lescapacités cognitives, le développement de la motricité fine, l'exploration sensorielle et la découverte.

Capacités cognitives : des activités basées sur le cerveau, y compris des casse-tête, des jeux, des cartes-éclairs et des ensembles LEGO qui favorisent la perception, l'attention, la mémoire et la prise de décision. Développement de la motricité fine : les outils de coloriage Crayola et les ensembles LEGO et Play-Doh renforcent les muscles des mains tout en encourageant la créativité et l'expression personnelle. Exploration sensorielle : sable cinétique, bacs sensoriels et matériaux texturés qui améliorent le maintien de l'apprentissage et favorisent l'imagination. Découverte : des jouets axés sur les STIM, GeoMag et des trousses STIM de Crayola qui développent la curiosité et les capacités de résolution de problèmes.

Bureau en Gros fournit également des conseils d'experts et des ressources éducatives qui permettent aux parents et aux éducateurs de faire des choix éclairés sur les activités qui favorisent le développement des enfants.

Vivez l'expérience d'apprentissage et de jeux pour les enfants lors de notre célébration de lancement au Québec

Joignez-vous à nous le samedi 18 octobre de 13 h à 16 h pour un événement Sous les projecteurs passionnant qui célébrera le lancement de cette initiative dans 30 magasins Bureau en Gros au Québec. Les familles sont invitées à participer à une activité pratique de construction de LEGO et à découvrir notre toute nouvelle zone pour enfants, conçue pour stimuler la créativité et soutenir l'apprentissage par le jeu. L'entrée est gratuite et le plaisir est garanti! Trouvez votre magasin et inscrivez-vous ici sur Eventbrite.

Pour en savoir plus sur l'initiative apprentissage et jeux pour les enfants, visitez bureauengros.com ou découvrez l'expérience interactive dans votre magasin local.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web, les services d'impression et d'expédition, d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous proposons également plusieurs marques interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de l'initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

