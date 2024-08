Découvrez L'herbier fantastique au parc des Moulins

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - Dans le cadre enchanteur du parc des Moulins, le Musée ambulant propose la découverte d'une série d'œuvres de sa collection inspirée par la nature. Le 31 août et le 1er septembre, venez créer votre propre collection de plantes en composant les différentes planches d'un herbier imaginaire en collage, en dessin et en linogravure. Une activité parfaite pour découvrir ce qui éclot lorsqu'on laisse pousser sa curiosité et sa créativité. Les enfants pourront aussi se faire maquiller aux couleurs de la nature lors de cette journée découverte en famille.

Le Musée ambulant s'amène au parc des Moulins les 31 août et 1er septembre. (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec) Le parc des Moulins est un endroit à visiter dans le secteur Charlesbourg. (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

« L'offre d'activités et d'animations gratuite proposée tout au long de la saison estivale dans les parcs et espaces de la CCNQ vise à créer des occasions pour la population de découvrir des lieux uniques de la région de la Capitale-Nationale. Le parc des Moulins est un site d'une grande beauté, et la CCNQ planifie y réaliser bon an mal an différents travaux afin qu'il demeure un lieu de détente et de contemplation de premier plan », a mentionné la présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), Marie Claire Ouellet.

Ces activités gratuites offertes par la CCNQ vous permettront également de mieux connaître ce parc bien exceptionnel du secteur Charlesbourg qui abritait autrefois le Jardin zoologique du Québec.

Le Musée ambulant est un organisme à vocation culturelle et éducative qui a pour mission d'amener l'art vers son public, là où il se trouve. Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, la CCNQ vous invite à consulter la programmation estivale de son offre événementielle sur son site Web au capitale.gouv.qc.ca. Venez profiter de lieux exceptionnels et de la nature en ville !

Veuillez noter que certaines activités extérieures sont susceptibles d'être annulées en cas de pluie. Visitez notre site Web pour les dernières informations.

