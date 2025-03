Découvrez Chargé à bloc, le nouveau vocabulaire de la fabrication et du recyclage des batteries

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance Chargé à bloc : vocabulaire de la fabrication et du recyclage des batteries. Il a été produit en collaboration avec des spécialistes du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales du Cégep de Shawinigan et de Lithion Technologies.

Ce nouveau vocabulaire s'inscrit dans le prolongement de Porté par le courant, le vocabulaire de l'électrification des transports publié par l'Office en 2019. Il présente les termes français relatifs à plus de 90 concepts, dont cathode , broyat noir et pyrométallurgie.

L'électrification des transports et la multiplication des appareils électroniques créent de nouveaux besoins dans le secteur industriel, ce qui fait augmenter la demande pour la fabrication et le recyclage de batteries. Avec ce vocabulaire, l'Office souhaite répondre aux besoins linguistiques de ce domaine en plein essor et contribuer à l'harmonisation de la terminologie française de la filière batterie.

Faits saillants

Les termes de Chargé à bloc : vocabulaire de la fabrication et du recyclage des batteries sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office.





sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office. L'Office produit chaque année de nouveaux vocabulaires afin d'accroître la disponibilité d'une terminologie en français liée à des secteurs économiques clés et en émergence, où l'offre terminologique est limitée et où les besoins sont grandissants.

Liens connexes

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Gilles Payer, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]