Découvrez ce qui se cache dans les bibliothèques de MHM : une nouvelle campagne qui célèbre les 4 bibliothèques de l'arrondissement

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - MHM est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle campagne « Découvrez ce qui se cache dans les bibliothèques de MHM », visant à mettre en lumière l'offre de services diversifiée de ses établissements. À travers cette initiative, la campagne souligne la gratuité des services et invite un plus grand nombre de visiteurs à explorer les 4 bibliothèques de MHM : Maisonneuve, Hochelaga, Mercier et Langelier.

« Une bibliothèque, c'est mille et un lieux. On peut faire le tour du monde, aller à la rencontre de scientifiques, de philosophes et d'artistes qui n'attendent qu'un œil curieux pour étaler leur passion. Les bibliothèques répondent toujours présentes pour préserver et bonifier la vie culturelle de nos quartiers. Allez leur faire un petit coucou ! », souligne le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

La campagne se déroule autour d'un concept unique : une maison qui révèle une multitude d'activités littéraires, scientifiques, interactives ou silencieuses. Chaque espace est utilisé pour démontrer que les bibliothèques de MHM ne se limitent pas qu'aux livres !

Pour donner vie à cette vision, l'arrondissement a collaboré avec l'illustrateur Vincent Tourigny, un artiste d'Hochelaga reconnu pour ses œuvres vibrantes et distinctives et pour son utilisation des formes et des couleurs. Orchestrés par l'agence publicitaire Upperkut, les visuels développés rejoignent tant les jeunes que les adultes grâce à une esthétique accessible, des éléments ludiques et des thématiques universelles.

MHM invite tous les citoyens à découvrir l'ambiance qui se cache dans leur bibliothèque et à profiter de la richesse des services entièrement gratuits, qui se distinguent d'une maison à une autre : carte d'abonnement, emprunt de livres, revues ou jeux vidéo, accès aux ressources numériques, salle d'étude ou de réunion, ateliers et formations, événements culturels, location d'équipements, programmes pour enfants, accès à la technologie, service de location d'instruments de musique et plus encore !

Découvrez l'univers des bibliothèques de MHM : https://montreal.ca/actualites/decouvrez-ce-qui-se-cache-dans-nos-bibliotheques-une-nouvelle-campagne-de-mhm-79410

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

