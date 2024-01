Découvrabilité des contenus culturels québécois francophones - Le Comité-conseil mandaté par Québec dévoile ses recommandations

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, prend acte du rapport soumis par le Comité-conseil qu'il a mandaté en avril 2023 pour lui apporter des recommandations quant aux outils à privilégier par le Québec pour améliorer la place de la culture québécoise et de la langue française dans l'environnement numérique.

Le rapport La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : rapport du Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels recommande de prendre certaines actions ici et à l'international pour mobiliser les acteurs de la francophonie au sujet de la diversité linguistique sur le Web, ainsi que d'autres mesures pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels d'expression originale de langue française sur les plateformes numériques.

Ce rapport est signé par : Mme Louise Beaudoin, ex-ministre de la Culture et des Relations internationales; M. Clément Duhaime, ex-délégué général du Québec à Paris et administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie; Mme Véronique Guèvremont, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles; M. Patrick Taillon, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de cette même université.

« Il est primordial que le public québécois, notamment les jeunes, ait accès à la culture québécoise sur le Web. C'est un enjeu majeur pour la vitalité de notre culture et de notre langue. Je prends acte aujourd'hui du dépôt du rapport du Comité-conseil que j'ai mandaté en avril 2023 pour me proposer les leviers d'intervention à la disposition du Québec. Ce rapport contribuera à alimenter la réflexion de notre gouvernement sur les actions à poser pour améliorer la visibilité des contenus culturels québécois et francophones dans l'environnement numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Rappelons que le ministre a annoncé le 28 avril 2023, à l'occasion de sa participation à la série Culture des conférences du Conseil des relations internationales de Montréal, qu'il mandatait un groupe d'expertes et experts pour le conseiller au sujet de l'offre et de la consommation de contenus culturels dans le contexte actuel de l'économie numérique et de l'omniprésence des grandes plateformes internationales.

Ce Comité avait pour mandat : d'identifier les meilleures actions que peut poser l'État québécois, notamment sur le plan législatif, pour améliorer le positionnement des contenus culturels québécois francophones sur les grandes plateformes numériques; d'identifier les meilleurs moyens pour défendre la spécificité linguistique québécoise et faire reconnaître cette langue comme outil de création culturelle ici et à l'échelle internationale; de recommander les meilleures façons de placer le Québec comme un leader mondial en matière de promotion de la diversité culturelle.



