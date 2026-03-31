Découvrabilité des contenus culturels : Québec soutient 24 projets pour favoriser la qualité des données descriptives des contenus numériques

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer le soutien du gouvernement du Québec pour permettre à des entreprises d'ici de faciliter le rayonnement de leurs contenus culturels dans l'environnement numérique. L'aide financière, octroyée dans le cadre du troisième appel de projets du Programme de soutien à la standardisation des données, permettra de soutenir 24 projets.

Une enveloppe budgétaire d'un peu plus de 1 M$ est destinée à des organismes issus du secteur des arts de la scène, de la musique, du livre et des expositions muséales. Les projets retenus permettront aux organismes et aux entreprises d'adapter leur base de données avec des normes de description des contenus culturels reconnues par le Ministère. À terme, cette standardisation permettra aux acteurs du milieu de se conformer plus facilement aux normes internationales dans l'environnement numérique, favorisant ainsi une meilleure découvrabilité de leurs contenus culturels pour la francophonie.

Citation

« La découvrabilité des contenus culturels passe par un large éventail d'actions. En améliorant leurs pratiques de description des contenus avec des normes reconnues, les organisations favoriseront le rayonnement de leurs contenus culturels en ligne. Ce soutien s'ajoute aux gestes que nous avons posés, notamment avec l'adoption de la Loi sur la découvrabilité, pour soutenir notre culture dans l'environnement numérique. Il s'inscrit aussi dans la continuité des chantiers pour les arts de la scène et les festivals, afin d'outiller les organismes dans l'utilisation de leurs données. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Depuis ses débuts en 2023, l'appel de projets du Programme de soutien à la standardisation des données a permis de soutenir 69 projets grâce à des aides financières totalisant un peu plus de 3 M$. Pour l'exercice financier 2025-2026, c'est 1 008 700 $ qui sera versé a aux 24 projets retenus.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ont collaboré avec le Ministère à la sélection des projets.

Parmi les 24 projets recommandés cette année, 15 ciblent la norme en arts de la scène, 3 le secteur de la musique, 5 la norme des expositions en contexte muséal et 1 la norme livre.

La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]