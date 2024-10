DÉCOUVERTE D'UNE ZONE DE MINÉRALISATION RICHE EN SULFURE SUR UNE LONGUEUR DE 9 KM

Le 16 septembre, nos équipes d'arpentage ont exploré un ensemble de tubes conducteurs aériens VTEM qui ont été signalés pour la première fois par Anglo American lors d'un relevé aérien réalisé en 2011. À l'aide de matelas bipeurs pour identifier les zones conductrices, les équipes ont découvert et échantillonné des affleurements contenant une minéralisation riche en sulfure sous un pied de végétation et de sol avec une abondance de chalcopyrite visible. La chalcopyrite est notre principale cible de minéralisation qui contient du cuivre.

En une semaine, trois équipes ont délimité la zone de découverte sur une longueur de 9 km. Il s'agit d'une découverte exceptionnelle et, bien que nous n'en soyons qu'aux premières étapes, son importance économique potentielle ne peut être sous-estimée.

Toute cette zone a été nommée Cancún, parce qu'elle se trouve à l'extrémité sud des zones revendiquées d'exploration de Capitalight. 17 lots de concessions minières supplémentaires ont maintenant été jalonnés au sud de la zone de Cancún, ce qui porte nos concessions à 1 010 lots de concessions minières. La figure 1 montre le tracé de la zone Cancún, en rouge.

La figure 2 est une photo d'échantillons minéralisés prélevés dans la zone Cancún.

CHARNIÈRE DE LA ZONE CANCUN

La zone Cancún longe l'extérieur d'un grand pli. Le 27 septembre, les équipes ont découvert une nouvelle zone riche et partiellement riche en sulfure avec chalcopyrite sur un conducteur VTEM distinct occupant la surface axiale du pli. Ils ont pu le prolonger sur 150 m avant la fermeture du campement; la figure 3 ci-dessous montre un échantillon de cet endroit.

TOUTES LES ZONES CIBLES DE 2024 ONT ÉTÉ VISITÉES

La découverte de la zone Cancun a été un succès considérable à la fin de la saison du campement. Des échantillons tout aussi prometteurs ont été prélevés sur le terrain à 15 km de la zone Cancún dans la région de Blue Lake, en août. Des échantillons prometteurs ont également été prélevés sur le terrain à 30 km de là, dans le nord du pli, en septembre. Ces échantillons confirment et élargissent les données historiques. La figure 4 illustre les lots de concessions minières actuels de Capitalight.

COMMENTAIRE DU CHEF DE LA DIRECTION

En ce qui concerne la clôture du programme d'exploration de l'été 2024, le chef de la direction de Capitalight, Brian Bosse, a déclaré : « La saison 2024 est une réussite à tous les égards. Nous avons découvert tout ce que nous espérions trouver pour confirmer l'existence d'un énorme système de minéralisation de cuivre. Pendant des semaines, nous avons été très impressionnés par la minéralisation de cuivre visible observée dans le filon-couche intermédiaire en cours d'exploration tout au long des lots. La découverte de la zone Cancún a été le moment fort, et cela changera la donne de façon importante. Je tiens à remercier chaque membre de l'équipe, et plus particulièrement Douglas MacQuarrie pour ses conseils d'exploration. La prochaine étape consiste à compiler tous les résultats et à planifier un programme beaucoup plus vaste pour 2025. »

À propos de Capitalight

IC Capitalight Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « IC ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.capitalight.co.

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Douglas R. MacQuarrie, BSc Combined Honours Geology & Geophysics, UBC, AUSIMM, directeur, qui est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101.

