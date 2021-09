Le service aérien revient à Dawson Creek alors que WestJet Link relie la ville à la plaque tournante mondiale de WestJet

CALGARY, AB, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet a lancé sa plus récente liaison entre Calgary et Dawson Creek, en Colombie-Britannique, avec le départ du vol 3027 de WestJet Link. L'inauguration marque le début de nouvelles relations entre les marchés régionaux des affaires, du voyage et du tourisme. En effet, WestJet est désormais le seul transporteur à proposer un service sans escale entre la région de Peace River et sa plus grande plaque tournante à Calgary, où la compagnie aérienne demeure un chef de file en raison de son offre plus considérable de sièges et de vols.

« Nos invités, tant à Calgary que dans la région de Peace River, ont attendu patiemment cette étape importante, et nous sommes ravis d'offrir un service aérien à la communauté, a déclaré John Weatherill, directeur commercial chez WestJet. Alors que nous continuons de reconstituer notre réseau, Dawson Creek bénéficiera des tarifs réduits et de la connectivité de l'ensemble de notre réseau, car nous nous efforçons de reconnecter les Canadiens grâce aux voyages d'affaires et d'agrément. »

Avec l'arrivée du vol 3027 à Dawson Creek, le service inaugural a été célébré par le maire de la ville, Dale Bumstead, ainsi que par Chris Hedlin, vice-président de la planification du réseau chez WestJet, et par de principaux chefs d'entreprise régionaux.

« La ville de Dawson Creek a le plaisir d'accueillir WestJet dans sa ville et dans toute la région de South Peace, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Ce nouveau service direct vers Calgary est très important pour le développement économique de notre ville, a affirmé Dale Bumstead, maire de Dawson Creek. Les secteurs de l'énergie, de la foresterie et des mines sont tous cruciaux pour notre région, et ce nouveau service est un bel ajout à l'industrie. Nos résidents pourront ainsi tirer parti d'un service aérien sans escale vers la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary pour leurs voyages d'affaires et d'agrément. »

Le nouveau service et la nouvelle liaison de WestJet sont offerts quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Les vols de WestJet Link se font dans le cadre d'un contrat d'achat de capacité avec Pacific Coastal Airlines, au moyen de sa flotte d'avions Saab 340 portant la marque de WestJet et comptant 34 sièges.

Grâce à l'ajout du service entre Calgary et Dawson Creek, WestJet Link propose désormais cinq itinéraires entre Calgary et Cranbrook, Lethbridge, Lloydminster et Medicine Hat et trois entre Vancouver et Cranbrook, Nanaimo et Comox.

Détails du service de vols de WestJet entre Calgary et Dawson Creek :

Itinéraire Fréquence Date de début Départ Arrivée Calgary - Dawson Creek 4 fois

par semaine 8 septembre 2021 15 h 30 16 h 37 Dawson Creek - Calgary 4 fois

par semaine 8 septembre 2021 17 h 15 20 h 13

Autres citations

« Avec de nombreux projets de croissance en cours dans l'Ouest canadien, l'ajout de la liaison de WestJet entre Calgary et Dawson Creek, en Colombie-Britannique, représente une connexion importante qui soutient le développement économique des deux provinces, a expliqué Chris Miles, vice-président des opérations et de l'infrastructure de l'autorité aéroportuaire de Calgary. Cette liaison offre également aux invités du nord de la Colombie-Britannique un accès direct à l'Alberta et à des destinations dans tout le pays grâce au vaste réseau de vols de correspondance de YYC. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire partie du nouveau service aérien vers Dawson Creek, a ajouté Quentin Smith, président de Pacific Coastal Airlines. Nous sommes heureux de voir WestJet Link croître et nous nous réjouissons de notre partenariat continu avec l'entreprise et de la possibilité de relier les communautés au réseau WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

