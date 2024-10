Déclin catastrophique de 73 % de la taille moyenne des populations d'espèces sauvages dans le monde en seulement 50 ans, selon le Rapport Planète vivante du WWF

Les populations d'espèces d'Amérique du Nord ont connu un déclin moins vertigineux, mais néanmoins impressionnant de 39 %

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Il y a eu un déclin de 73 % de la taille moyenne des populations d'espèces suivies* dans le monde en seulement 50 ans (1970-2020) selon le Rapport Planète vivante 2024 (RPV) (PDF du rapport en français disponible sur demande) du Fonds mondial pour la nature (WWF). La dégradation et la perte d'habitat forment la menace la plus rapportée dans chaque région.

Les déclins ont été moins spectaculaires en Amérique du Nord (39 %), mais seulement parce que des impacts à grande échelle sur la nature étaient déjà visibles avant 1970 dans cette région. Ces constats se basent sur l'Indice Planète vivante (IPV), qui est calculé par la Société Zoologique de Londres (ZSL) et basé sur les tendances de près de 35 000 populations et 5495 espèces d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux, de poissons et de reptiles entre 1970 et 2020.

Le déclin des populations d'espèces peut agir en tant que signal d'alerte précoce de l'augmentation du risque d'extinction et de la perte potentielle d'écosystèmes sains. Une fois dégradés, les écosystèmes cessent de fournir aux humains les avantages dont nous dépendons - de l'air et de l'eau propres et des sols sains - et deviennent plus vulnérables aux points de bascule provoquant alors un bouleversement considérable et potentiellement irréversible.

« La nature émet un appel de détresse. Les crises liées de la perte de nature et du changement climatique poussent les espèces et les écosystèmes au-delà de leurs limites, avec des points de bascule mondiaux menaçant de dégrader des systèmes qui sont le fondement de notre vie sur Terre, et de déstabiliser des sociétés, affirme Kirsten Schuijt, directrice générale du WWF International. Les conséquences catastrophiques découlant de la perte de certains de nos écosystèmes les plus précieux, comme la forêt amazonienne et les récifs coralliens, seraient ressenties par les humains et la nature à travers le monde. »

Le rapport arrive à la suite de l'année 2023, qui a établi un record de feux de forêt au Canada et vu les feux en Amazonie atteindre en aout leur plus haut niveau en 14 ans. Il sort aussi juste avant que la communauté internationale se rassemble pour la COP16, la conférence des Nations unies sur la biodiversité à Cali, en Colombie, du 21 octobre au 1er novembre.

« Le RPV arrive à un moment charnière, où les leaders mondiaux se rassemblent à la COP16 pour mettre à jour leur progrès et leur plan visant à atteindre les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité signé à Montréal en 2022, pour protéger et restaurer un tiers de la planète, affirme Megan Leslie, PDG du WWF-Canada. Les constats du RPV sont un rappel que nous devons agir de toute urgence pour freiner et, encore mieux, renverser la perte de biodiversité avant qu'il ne soit trop tard. »

La conférence suivante des Nations unies sur le climat, la COP29, s'ouvre quelques semaines plus tard à Bakou, en Azerbaïdjan, et les deux sommets internationaux représentent une occasion pour les pays de se montrer à la hauteur du défi. Le WWF demande aux pays de produire et de mettre en œuvre des plans nationaux pour la nature et le climat qui soient plus ambitieux (SPANB et NDC) qui incluent des mesures pour réduire la surconsommation mondiale, freiner et renverser la perte de biodiversité et couper les émissions de carbone - le tout de façon équitable, comblant l'écart financier entre les nations développées et en développement, et mettant de l'avant les droits des peuples autochtones.

Le Rapport Planète vivante nous rappelle que les engagements nationaux et l'action sur le terrain tirent énormément de l'arrière par rapport à ce qui est nécessaire pour atteindre les cibles de 2030 et freiner et renverser la perte d'espèces, tout en réduisant les effets nuisibles des dérèglements climatiques.

Note aux éditeur.rice.s :

L'Index Planète vivante montre un déclin de 73 % en moyenne des populations d'espèces suivies de vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons). Le changement de pourcentage de l'index reflète le changement proportionnel moyen dans la taille des populations suivies d'animaux dans des sites à travers le monde par rapport à un portrait de base de 1970. Cela ne reflète pas le nombre d'animaux individuels disparus ni la quantité de populations disparues. Au niveau régional, l'Amérique latine et les Caraïbes connaissent une baisse de 95 %, l'Afrique de 76 %, l'Asie et le Pacifique de 60 %, l'Amérique du Nord de 39 % et l'Europe et l'Asie centrale de 35 %.





qu'en Amérique du Nord, des impacts à grande échelle sur la nature étaient déjà visibles avant le début de l'index en 1970, ce qui explique pourquoi la tendance semble moins négative. Le RPV ne fournit pas de tendances spécifiques au Canada , mais le Rapport Planète vivante Canada 2020 (RPVC) montre que les espèces dont la conservation suscite des préoccupations à l'échelle mondiale, qui sont menacées de disparition selon la Liste rouge de l'UICN, ont connu un déclin de 42 % en moyenne de 1970 à 2016. Malgré ces tendances négatives, le RPVC a aussi constaté que les populations d'espèces ciblées par des actions de conservation à grande échelle ont connu une hausse moyenne de 40 % durant la même période. La publication du prochain RPVC est prévue en 2025.

À propos du Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF)

Le WWF est une organisation indépendante de conservation de la nature. Elle compte plus de 30 millions de sympathisant.e.s et un réseau actif dans plus de 100 pays. Sa mission est de mettre fin à la dégradation de l'environnement naturel de la planète et de construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, et en encourageant la réduction de la pollution et du gaspillage. Visitez www.panda.org/news (en anglais) pour les dernières nouvelles et ressources médiatiques, et suivez-nous sur X à @WWF_media.

À propos de la Société Zoologique de Londres (ZSL)

Fondée en 1826 au Royaume-Uni, la ZSL est une organisation internationale scientifique de protection de la nature. Elle œuvre pour restaurer la vie sauvage partout dans le monde, en protégeant les espèces menacées, en restaurant les écosystèmes, en aidant les gens et la faune à mieux vivre ensemble et en soutenant la conservation de la nature. Grâce à ses deux importants zoos de conservation de Londres et Whipsnade, la ZSL rapproche l'humain de la nature et utilise son expertise pour protéger le monde vivant d'aujourd'hui, tout en inspirant aux défenseurs de l'environnement de demain un amour éternel pour les animaux.

