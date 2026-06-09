Rejet de l'offre patronale et mandat de grève à l'unanimité à la mine Tio

Les métallos de RTFT à Havre-Saint-Pierre méritent autant que les autres mineurs nord-côtiers

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - C'est à l'unanimité que les métallos de la section locale 4466 à la mine Tio, à Havre-Saint-Pierre, ont rejeté hier l'offre finale et globale de Rio Tinto Fer et Titane. Du même souffle, ces métallos se sont doté.e.s d'un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.

Les négociations achoppent principalement sur les dispositions au sujet de la sous-traitance, les salaires, le régime de retraite et le fonctionnement du boni de vie chère. « C'est une offre insultante et irrespectueuse. La proposition patronale vient creuser un écart important entre les mineur.euse.s de Havre-Saint-Pierre et les autres mineur.euse.s de la Côte-Nord. Notre travail mérite le même respect et une rémunération équivalente », souligne le président de la section locale 4466, Louis Thériault, qui représente les 261 métallos de la mine Tio.

Précisons que l'employeur, Rio Tinto Fer et Titane, avait initié des négociations anticipées en décembre dernier, pour ensuite annuler les séances prévues et retarder les négociations de trois mois, jusqu'en mars. « Il y a un manque de sérieux flagrant de la part de l'employeur. Ça fait trois porte-parole patronaux qu'on voit défiler. Les discussions se déroulent à sens unique et nos propositions ne sont même pas étudiées ni considérées. Le mandat unanime de nos membres doit être pris au sérieux par l'employeur », fait valoir le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Stéphane Néron.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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