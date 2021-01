Déclarations diffamatoires de la ville de Mont-Tremblant : la FPMQ et la FPMTT réagissent avec une mise en demeure

MONT-TREMBLANT, QC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) et la Fraternité des policiers de la ville de Mont-Tremblant (FPMTT) ont fait parvenir une mise en demeure au maire de la ville de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, ainsi qu'à la mairesse de Lac-Tremblant-Nord, Kim Meyer, leur demandant de se rétracter publiquement pour les propos diffamatoires qu'ils ont tenus dans différents médias au cours des derniers jours.

Pour consulter la mise en demeure.

Dans cette mise en demeure, nous avons pris soin de rectifier les faits sur plusieurs déclarations diffamatoires qui ont été véhiculées par les deux maires.

À propos

La Fédération a plusieurs objectifs qui visent le mieux-être de ses membres et de la population. Elle veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité aux citoyens qu'ils sont chargés de protéger. Elle s'emploie au bienêtre collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel de ses policiers et policières. Les membres de la Fédération sont des associations de salariés formées exclusivement de policiers et policières municipaux ou des personnes apparentés à ceux-ci qui œuvrent à travers tout le Québec.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

Renseignements: Anthony Bissonnette, conseiller aux communications et affaires publiques, 514 503-0930 [email protected]