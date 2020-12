OTTAWA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que le Royaume-Uni (R.-U.) enquête sur un nouveau variant génétique du SRAS-CoV-2 qui a été détecté parmi des cas dans certaines régions où l'incidence de la COVID-19 est également élevée. Il sait aussi qu'un autre variant du SRAS-CoV-2 a été détecté en Afrique du Sud, lequel présente une des mêmes mutations que celles du variant observé au R.-U.

La réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19 s'appuie sur les données scientifiques et les travaux de recherche les plus récents. Le gouvernement surveille de près les variants génétiques du virus provoquant la COVID-19 détectés au R.-U., en Afrique du Sud et partout ailleurs, et il collabore avec ses partenaires internationaux, dont l'Organisation mondiale de la Santé, en vue de mieux comprendre ces variants et leurs répercussions.

Compte tenu du nombre élevé de cas du nouveau variant observés, le gouvernement du Canada a suspendu l'entrée au pays de tous les vols commerciaux et privés de passagers en provenance du Royaume-Uni pendant 72 heures, à compter du 20 décembre 2020, à minuit. Le 23 décembre, le gouvernement a prolongé cette interdiction jusqu'au 6 janvier 2021, à 23 h 59, heure de l'Est. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux vols de transport de marchandises, aux escales techniques où les passagers ne débarquent pas, aux mesures visant à assurer la sécurité des appareils, ou aux cas où une autorisation spéciale a été accordée par Transports Canada.

Tous les voyageurs qui se sont rendus au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud au cours des 14 jours précédant la date à laquelle ils comptent entrer au Canada feront l'objet d'un contrôle secondaire et de mesures renforcées, notamment une attention accrue en ce qui concerne les plans de quarantaine.

En outre, l'Agence de la santé publique du Canada a mis à jour ses conseils de santé aux voyageurs afin d'aviser les Canadiens de redoubler de prudence s'ils doivent se rendre au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud. Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage non essentiel à l'étranger, y compris tout voyage à bord de navires de croisière, jusqu'à nouvel ordre.

Les variations génétiques de virus comme celui qui cause la COVID-19 ne sont pas rares, et beaucoup d'autres variants du SRAS-CoV-2 ont déjà été observés un partout dans le monde cette année. Les deux nouveaux variants présentent des mutations (c'est-à-dire des modifications du matériel génétique du virus) dans la protéine de spicule, ce qui peut rendre le virus plus contagieux et en faciliter la transmission d'une personne à l'autre. Bien que les premières données semblent indiquer que ces nouveaux variants soient plus facilement transmissibles, rien n'indique pour l'instant qu'ils causent des symptômes plus graves de la maladie ou qu'ils ont une incidence sur la réponse immunitaire. D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces constatations.

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'Agence de la santé publique du Canada effectue une analyse des cas canadiens de COVID-19 pour déterminer si ces variants ont déjà été détectés au pays. Selon les résultats de l'analyse de plus de 25 000 échantillons du virus, aucun cas de ces variants n'a été relevé au Canada jusqu'à présent. Le LNM poursuit sa collaboration avec des partenaires internationaux pour surveiller l'apparition de variants à l'échelle mondiale.

À l'heure actuelle, rien ne montre que ces variants peuvent nuire à l'efficacité des vaccins. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, récemment homologués au Canada, ont été testés contre plusieurs autres variants du virus, et ils se sont révélés tout aussi efficaces. Santé Canada suivra de près les nouveaux variants et travaillera en collaboration avec les fabricants ainsi qu'avec les organismes de réglementation d'autres pays pour évaluer l'incidence des nouveaux variants sur l'efficacité des vaccins.

Par ailleurs, rien n'indique pour le moment que ces variants nuisent à la capacité de confirmer les cas de COVID-19 au moyen des tests de diagnostic autorisés par Santé Canada. Cela dit, comme les données sur les nouveaux variants sont limitées, il faut mener des recherches supplémentaires au Canada et ailleurs dans le monde. Santé Canada travaille avec d'autres organismes de réglementation et les fabricants de dispositifs de dépistage de la COVID-19 pour déterminer les répercussions possibles de ces variants sur l'efficacité des tests de diagnostic. Si un problème est détecté, le Ministère travaillera rapidement avec les fabricants et les laboratoires de santé publique pour atténuer ces risques.



Les communautés médicales, de santé publique et de recherche canadiennes et mondiales évaluent activement ces mutations afin de mieux comprendre les conséquences potentielles en ce qui concerne la transmission, les symptômes de la maladie et la mise au point de vaccins.

Le gouvernement du Canada continuera de faire le nécessaire pour protéger la santé de la population. Des mesures supplémentaires donneront aux responsables de la santé publique le temps de recueillir d'autres preuves et contribueront à réduire la propagation du virus qui cause la COVID-19.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]