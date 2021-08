TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honobable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et ministre responsable de Parcs Canada, ont publié la déclaration suivante :

« Le 3 août marque le 150e anniversaire du Traité no 1, le premier des 11 traités numérotés conclus dans l'Ouest du pays. En 1871, environ 1 000 membres de la communauté se sont rassemblés à Lower Fort Garry, au Manitoba, pour voir la Couronne, la Nation ojibway de Brokenhead, la Première Nation de Long Plain, la Première Nation de Peguis, la Nation des Anishinabe de Roseau River, la Première Nation Sagkeeng, la Première Nation ojibway de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake signer ce traité historique.

Honorer les relations découlant de traités, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat est la clé pour faire progresser et établir une réconciliation durable avec les peuples autochtones. Les droits issus de traités et les droits inhérents des peuples autochtones ont été bafoués par les pratiques coloniales, les politiques et le racisme systémique, dont les effets se font encore sentir de nos jours. Le gouvernement du Canada s'engage à poursuivre son travail visant à cerner et à éliminer ces obstacles et à s'assurer que la relation entre le Canada et les peuples autochtones est une relation fondée sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des Autochtones.

Les traités seront en vigueur « aussi longtemps que le soleil brillera, que l'herbe poussera et que l'eau des rivières coulera », et le 150e anniversaire qui a lieu cette année a une signification toute particulière puisque l'événement aura lieu à Lower Fort Garry ainsi qu'aux Casernes de Kapyong, qui est le site d'une future réserve urbaine et fait partie du règlement d'un litige en suspens entre le gouvernement du Canada et les Nations du Traité no 1.

En 2019, le gouvernement du Canada et les Nations du Traité no 1 ont signé un accord de règlement global concernant les anciennes terres des Casernes de Kapyong à Winnipeg. Une fois aménagée, cette réserve urbaine accueillera des espaces résidentiels et commerciaux, des installations sportives et récréatives et des espaces communautaires. Le réaménagement du terrain constituera un projet phare important et profitable pour les Premières Nations du Traité no 1.

Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Traité no 1, nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail avec les partenaires du Traité afin d'honorer les relations découlant du Traité et de célébrer notre travail de collaboration continu avec les Premières Nations du Traité no 1. Le gouvernement du Canada reste déterminé à établir des relations renouvelées avec les peuples autochtones et à travailler en collaboration pour favoriser la compréhension mutuelle, le respect et honorer les Traités et accords en travaillant en partenariat sur le parcours vers l'autodétermination.

Nous connaissons les problèmes auxquels les communautés sont confrontées en raison des restrictions liées à la COVID-19, et nous souhaitons aux Premières Nations du Traité no 1 des célébrations sécuritaires et en santé qui tiennent compte des lignes directrices de la santé publique. »

