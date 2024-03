OTTAWA, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Je tiens tout d'abord à souligner le travail considérable accompli par les communautés des Premières Nations pour protéger leurs voies d'eau, mettre au point des pratiques innovantes en matière de gestion de l'eau et partager leurs connaissances.

Il faut qu'ensemble, nous protégions nos voies d'eau et que nous garantissions à tous les résidents du Canada un accès à de l'eau potable. Il s'agit d'un droit humain fondamental, et non d'un luxe. Depuis 2015, nous travaillons en véritable partenariat, dans un esprit de réconciliation, avec les communautés, les partenaires et les organisations des Premières Nations en vue d'atteindre ces objectifs.

Lever les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable :

Des décennies de racisme anti-autochtone persistant et de financement discriminatoire par les gouvernements successifs ont fait que de nombreuses Premières Nations n'ont pas accès à l'eau potable. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a considérablement augmenté ses investissements.

En date du 22 mars 2024, les Premières Nations ont réussi à lever 144 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable avec le soutien de Services aux Autochtones Canada depuis novembre 2015, et ont évité que plus de 270 avis à court terme ne deviennent des avis à long terme. Des plans d'action détaillés sont en place dans 26 communautés en vue de résoudre 28 avis à long terme actifs.

Bien qu'il y ait encore du travail à faire, le nombre d'avis actifs à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les Premières Nations a chuté de 73 % depuis 2015. Aujourd'hui, 96 % des communautés des Premières Nations n'ont pas d'avis à long terme actifs concernant la qualité de l'eau potable.

Je félicite les opérateurs de système d'approvisionnement en eau, ainsi que tout un réseau de marcheurs de l'eau, de gardiens de l'eau et de porteurs d'eau autochtones, qui protègent l'eau. Services aux Autochtones Canada continuera de travailler avec les Premières Nations, en soutenant les approches durables dirigées par les Premières Nations pour les systèmes d'eau dans les réserves, en garantissant une eau potable sûre et propre pour les générations futures.

Faire avancer la nouvelle proposition de loi visant à assurer la salubrité de l'eau potable pour les générations à venir :

Le projet de loi C-61, la proposition de loi sur l'eau potable des Premières Nations, a été présenté l'année dernière. Il marque une avancée substantielle dans les efforts continus du gouvernement du Canada pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les communautés des Premières Nations, s'aligne sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et offre une occasion unique d'apporter des changements significatifs.

Cette proposition de loi permettrait d'aider les Premières Nations à récupérer leur compétence pour ce qui est de la gestion de leurs propres systèmes d'approvisionnement en eau, de créer des voies pour protéger les sources d'eau et de jeter les bases pour la création d'une institution de l'eau dirigée par les Premières Nations en vue de soutenir les communautés. Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement fédéral serait tenu de continuer à investir dans le financement d'infrastructures et de services d'eau équitables dans les communautés des Premières Nations. Élaboré dans le cadre d'un vaste processus de mobilisation qui a placé les voix des Premières Nations au premier plan, ce projet de loi est une étape concrète vers l'accès à l'eau potable pour tous et toutes au Canada.

