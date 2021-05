Déclaration sur la découverte autour du pensionnat de Kamloops

OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones constituent une partie tragique et honteuse de l'histoire du Canada. Les pensionnats faisaient partie d'une politique coloniale qui retirait les enfants autochtones de leurs communautés. Des milliers d'enfants ont été envoyés dans ces écoles et ne sont jamais retournés dans leur famille. Les familles n'ont souvent reçu que peu ou pas d'informations sur les circonstances de la mort de leur proche ou sur le lieu de son enterrement. Les enfants placés dans des pensionnats n'avaient pas le droit de parler leur langue, ni de pratiquer leur propre culture. La perte des enfants qui ont fréquenté les pensionnats est impensable et le Canada reste déterminé à soutenir les familles, les survivants et les communautés, et à commémorer ces âmes innocentes perdues.

La nouvelle de la découverte, hier, de 215 corps dans les environs du pensionnat de Kamloops nous rappelle une fois de plus les préjudices que les familles et les survivants ont subis et subissent encore. Nous sommes profondément attristés par cette découverte et nos pensées vont à la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc ainsi qu'à toutes les communautés autochtones du Canada. Nous travaillons avec la communauté et nos partenaires, tels que la BC First Nations Health Authority, pour fournir les ressources et le soutien nécessaires déterminés par la communauté. Pour une aide immédiate à ceux qui en ont besoin, la Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens est disponible 24 heures sur 24, au 1-866-925-4419.

La Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a été créée pour découvrir la vérité sur l'histoire sombre et douloureuse des pensionnats dans notre pays. Leurs 94 appels à l'action sont un appel à la mobilisation de tous les niveaux de gouvernement, des organisations, ainsi que des individus, pour apporter des changements concrets dans la société. Ils énumèrent des actions spécifiques pour réparer l'héritage des pensionnats et faire avancer le processus de réconciliation canadienne.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a été créé et est maintenant responsable des registres de décès des élèves. Depuis le budget 2019, nous nous sommes engagés avec les communautés autochtones touchées par les pensionnats sur la meilleure façon de procéder à la mise en œuvre des appels à l'action 72-76. Nous avons écouté et veillons à ce que les approches adoptées soient dirigées par les Autochtones, fondées sur la communauté, axées sur les survivants et adaptées à la culture.

La CVR a révélé les détails déchirants du rôle que les pensionnats ont joué dans l'histoire du Canada et l'héritage tragique qui se poursuit aujourd'hui. On dit qu'une fois que l'on connaît la vérité, on ne peut plus la défaire. La découverte d'hier reflète un chapitre sombre et douloureux de l'histoire de notre pays. Nous restons déterminés à soutenir les survivants, leurs familles et leurs communautés dans leur processus de guérison. »

