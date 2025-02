PARIS, le 12 févr. 2025 /CNW/ -

1. Les participants de plus de 100 pays, notamment des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales, des représentants de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire et de la recherche, se sont réunis à Paris les 10 et 11 février 2025 pour tenir le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA). Le développement rapide des technologies d'IA entraîne un changement de paradigme majeur avec des conséquences diverses pour nos citoyens et nos sociétés. Conformément au Pacte de Paris pour les peuples et la planète et du principe selon lequel les pays doivent concevoir eux-mêmes leurs stratégies en matière de transition, nous avons relevé les priorités et lancé des actions concrètes pour servir l'intérêt général et combler la fracture numérique en accélérant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Nos actions suivent trois grands principes : la science, les solutions (miser sur des modèles d'IA de source ouverte dans le respect des cadres de travail des pays) et les normes, dans le respect des cadres internationaux.

2. Ce sommet a mis en évidence la nécessité de renforcer la diversité de l'écosystème d'IA. Il a défini une approche inclusive ouverte et multipartite qui permettra à l'IA d'être éthique, sûre, digne de confiance et axée sur les droits de la personne et de l'être humain, tout en soulignant le besoin et l'urgence de réduire les inégalités et d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités en matière d'IA.

3. Prenant acte des initiatives multilatérales existantes sur l'IA, notamment les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Pacte numérique mondial, la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique entourant l'IA, la Stratégie continentale sur l'intelligence artificielle et les travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, du G7, en particulier le processus de Hiroshima sur l'IA, et du G20, nous avons affirmé les grandes priorités suivantes :

Promouvoir l'accessibilité de l'IA pour réduire la fracture numérique;

Veiller à ce que l'IA soit ouverte à tous, inclusive, transparente, éthique, sûre, sécuritaire et digne de confiance, dans le respect des cadres internationaux;

Permettre l'innovation dans le domaine de l'IA en créant les conditions propices à son développement et en évitant la concentration du marché, soutenant ainsi le redressement industriel et le développement;

Encourager un déploiement de l'IA qui ait une incidence positive sur l'avenir du travail et des marchés du travail et qui ouvre des perspectives de croissance durable;

Rendre l'IA durable pour les populations et la planète;

Renforcer la coopération internationale et promouvoir la coordination de la gouvernance internationale.

À cet effet :

Les membres fondateurs ont lancé une grande plateforme et un incubateur d'IA d'intérêt général , pour soutenir, amplifier, réduire la fragmentation entre les initiatives publiques et privées sur l'IA d'intérêt général et combler la fracture numérique. L'initiative sur l'IA d'intérêt général soutiendra les biens publics numériques, l'assistance technique et les projets de renforcement des capacités dans le domaine des données, du développement de modèles, de l'ouverture et de la transparence, de l'audit, du calcul, des talents, du financement et de la coopération pour soutenir et créer conjointement un écosystème d'IA digne de confiance au service de l'intérêt général de tous, pour tous et par tous.

. Cette discussion a donné lieu à un échange de connaissances pour favoriser les investissements dans des systèmes d'IA durables (matériel, infrastructure, modèles), sur la promotion d'un débat international sur l'IA et l'environnement, à encourager les discussions internationales sur l'IA et l'environnement, à créer un observatoire sur les effets de l'IA en matière d'énergie dans le cadre de l' l'Agence internationale de l'Énergie et à mettre en valeur les innovations écoénergétiques en matière d'IA. Nous reconnaissons la nécessité d'améliorer nos connaissances communes sur les effets de l'IA sur le marché du travail en créant un réseau d'observatoires pour mieux anticiper ces effets pour les postes de travail, la formation et l'éducation, et pour utiliser l'IA dans l'objectif d'améliorer la productivité, le développement des compétences, la qualité, les conditions de travail, et le dialogue social.

4. Nous reconnaissons la nécessité de dialogues pluripartites inclusifs et de la coopération sur la gouvernance de l'IA. Nous soulignons la nécessité d'une réflexion globale notamment sur les questions de sécurité, de développement durable, d'innovation, de respect du droit international, y compris le droit humanitaire et des droits de la personne, et de protection des droits de la personne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité linguistique, la protection des consommateurs et celles des droits de propriété intellectuelle. Nous prenons note des efforts et des discussions liés aux forums internationaux où la gouvernance de l'IA est examinée. Comme indiqué dans le Pacte numérique mondial adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, les participants ont également réaffirmé leur volonté de lancer un dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA et le groupe scientifique international multidisciplinaire indépendant sur l'IA et à harmoniser la gouvernance actuelle des efforts en veillant à leur complémentarité et en évitant les chevauchements.

5. Pour que nous puissions tirer parti des atouts des technologies de l'IA au profit de nos économies et de nos sociétés, la confiance et la sécurité doivent progresser. Nous saluons le rôle du sommet de Bletchley Park sur la sécurité de l'IA et du sommet de Séoul qui ont été déterminants dans le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité de l'IA et nous notons les engagements volontaires qui y ont été pris. Nous continuerons de traiter les risques que l'IA pourrait faire peser sur l'intégrité de l'information et de renforcer la transparence de l'IA.

6. Nous attendons avec intérêt les prochaines échéances sur ce sujet, notamment le Sommet de Kigali, le troisième Forum mondial sur l'éthique de l'IA qui sera organisé par la Thaïlande et l'UNESCO, la Conférence mondiale sur l'IA de 2025 et le Sommet mondial 2025 sur l'IA au service du bien social, afin d'assurer le suivi de nos engagements et de continuer de prendre des mesures concrètes compatibles avec une IA inclusive et durable.

Pays signataires :

Arménie Australie Autriche Belgique Brésil Bulgarie Cambodge Canada Chili Chine Croatie Chypre République tchèque Danemark Djibouti Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Inde Indonésie Irlande Italie Japon Kazakhstan Kenya Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Mexique Monaco Maroc Nouvelle-Zélande Nigéria Norvège Pologne Portugal Roumanie Rwanda Sénégal Serbie Singapour Slovaquie Slovénie Afrique du Sud République de Corée Espagne Suède Suisse Thaïlande Pays-Bas Emirats arabes unis Ukraine Uruguay Vatican Union européenne Commission de l'Union africaine

