OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Santé Canada sait que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence concernant un vaccin contre la COVID-19 fabriqué par Moderna.

Le Ministère étudie le vaccin de Moderna depuis qu'il a reçu une présentation concernant ce produit le 12 octobre 2020. De plus, il accélère l'examen des vaccins contre la COVID-19 grâce à des présentations ouvertes : les données sont examinées à mesure qu'elles sont fournies par le fabricant. Les présentations ouvertes permettent de raccourcir les délais d'examen, sans compromettre l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits autorisés en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, signé le 16 septembre 2020.

Moderna n'a pas encore fourni toutes les informations et les données nécessaires à l'examen. Celui-ci devrait être achevé au cours des prochaines semaines, mais Santé Canada n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte pour le moment.

Le Ministère travaille en étroite collaboration avec des organismes de réglementation d'autres pays, dont la FDA, afin d'échanger des renseignements et des données sur les vaccins à l'étude.

Santé Canada travaille d'arrache-pied pour offrir aux Canadiens des vaccins contre la COVID-19 le plus rapidement possible et il ne fera aucun compromis sur ses normes d'innocuité, d'efficacité et de qualité. Protéger la santé et la sécurité de la population canadienne est sa priorité absolue.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]