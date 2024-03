L'augmentation des amendes, l'application de la loi et la formation amélioreront la sécurité publique.

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Milena Trentadue, directrice générale de Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), et Danny Fournier, responsable de la Prévention du commerce illicite chez RBH, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui en réponse au budget de 2024 du gouvernement de l'Ontario.

« En augmentant les amendes, renforçant l'application de la loi et offrant une nouvelle formation aux agents de police, l'Ontario devient un chef de file de la lutte contre la contrebande de tabac au Canada. Ces mesures sensées, recommandées par RBH dans son mémoire prébudgétaire 2024, auront un impact important en freinant la croissance continue du marché du tabac de contrebande, gardant les cigarettes hors des mains des enfants et améliorant la sécurité publique. »

« La contrebande de tabac est un crime qui fait des victimes. Elle nuit aux propriétaires de petites entreprises qui respectent les règles et elle rend nos communautés moins sûres. La contrebande est contrôlée par le crime organisé et finance directement ce dernier, ce qui comprend le trafic d'armes et de drogue, tout en augmentant le risque que des jeunes aient accès aux cigarettes. C'est simple, les criminels qui vendent du tabac illégal ne vérifient pas l'identité des acheteurs. »

« Potentiellement, une cigarette sur deux, ou de 39 % à 50 % des ventes de tabac en Ontario, sont illégales, selon un récent rapport d'Ernst and Young et du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs. Le marché du tabac de contrebande en Ontario pourrait représenter jusqu'à 1,7 milliard de dollars en recettes fiscales provinciales perdues entre 2019 et 2023. Ces fonds devraient servir à financer des services gouvernementaux essentiels. »

Pour en savoir plus sur RBH, veuillez visiter le : https://www.rbhinc.ca/fr.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., est l'une des plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et cherche à offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à avoir un impact positif sur les communautés, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes, partout au pays. Son siège social est situé à Toronto, et l'entreprise exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus, veuillez visiter le https://www.rbhinc.ca/fr. Restez à jour sur la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

