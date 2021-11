OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Le Canada est satisfait des résultats obtenus à la réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), qui s'est terminée le 23 novembre. Le Canada a entamé les négociations avec une position fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, et visant à conserver et à régénérer les stocks de poissons ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Grâce au succès des négociations, le Canada et d'autres pays membres sont mieux placés pour réglementer la pêche, la conservation et la régénération d'un certain nombre de thonidés, d'espèces apparentées, et d'espèces de requins.

Plus précisément, les membres ont convenu d'importantes mesures visant à réduire les taux de mortalité, et à rétablir les populations de requins-taupes bleus de l'Atlantique Nord. Les mesures adoptées garantiront que les pêcheurs ne sont pas autorisés à garder des requins capturés involontairement en 2022, et à partir de 2023, les pêcheurs ne seront autorisés à garder ces requins que dans des conditions strictes. Le Canada interdit la rétention des requins-taupes bleus dans ses pêches nationales depuis 2020. Cet accord est une étape importante pour garantir la coopération internationale visant à protéger et à régénérer l'espèce.

Les membres de la CICTA ont également discuté des mesures de gestion du thon rouge de l'Atlantique Ouest. Malgré certains points de vue appelant à des allocations de prises beaucoup plus élevées, le Canada a plaidé avec succès pour une augmentation, bien que modérée, du total autorisé des captures, comme l'appuie la science. Cette augmentation modérée permettra d'éviter la surpêche et de favoriser la croissance continue du stock.

Le gouvernement du Canada, avec des partenaires nationaux et internationaux, continue d'offrir une approche solide et fondée sur des données scientifiques pour la gestion de nos pêches, afin que nous puissions continuer à régénérer, à faire croître, et à conserver les populations de poissons au Canada et dans le monde pour les générations futures.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca