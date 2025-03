OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante à l'occasion du Mois de la prévention de la fraude :

« Mars est le Mois de la prévention de la fraude, une période où il convient de s'attaquer aux préjudices causés par la fraude à l'immigration, tant pour les personnes qui cherchent à refaire leur vie au Canada que pour l'intégrité de notre système d'immigration.

Les fraudeurs s'attaquent aux demandeurs pleins d'espoir en leur faisant de fausses promesses et en leur faisant payer des frais élevés pour de faux services et des demandes frauduleuses. La fraude ne se limite pas aux escroqueries : fournir de fausses informations ou présenter de faux documents dans le cadre d'une demande d'immigration ou de citoyenneté est illégal et peut avoir de graves conséquences.

Alors que nous mettons en œuvre le Plan frontalier du Canada pour protéger nos frontières et renforcer notre système d'immigration, nous prenons également des mesures énergiques contre la fraude. En préservant l'intégrité du système, nous maintenons les possibilités pour les demandeurs honnêtes et continuons d'accueillir des nouveaux arrivants qui contribuent à nos communautés et à notre économie.

En 2024, nous avons enquêté sur plus de 9 000 cas présumés de fraude à l'immigration par mois en moyenne. Cela a entraîné le refus de milliers de demandes chaque mois et l'interdiction de territoire au Canada pour des dizaines de milliers d'acteurs de mauvaise foi. Nous avons instauré des sanctions plus sévères, notamment des amendes pouvant atteindre 1,5 million de dollars, pour les représentants en immigration malhonnêtes qui aident leurs clients à présenter des demandes frauduleuses. Nous avons également pris des mesures pour réduire la fraude dans le système Entrée express en éliminant l'intérêt d'acheter ou de vendre illégalement des études d'impact sur le marché du travail dans l'espoir d'avoir de meilleures chances d'être sélectionné pour venir au Canada en tant que résident permanent.

De plus, nous nous efforçons de mettre fin à la mésinformation sur les permis pour étudier à l'étranger et le processus de demande ainsi que sur le système d'asile canadien. Il s'agit de fournir des informations justes sur le système d'immigration canadien aux personnes du monde entier et de contribuer à prévenir l'exploitation des personnes qui cherchent à venir ici.

J'invite tous les demandeurs à faire preuve de prudence lorsqu'ils sollicitent des conseils en matière d'immigration. Seuls les représentants autorisés (consultants en immigration, avocats et notaires détenant un permis) peuvent légalement facturer leurs services. Et n'oubliez pas que toutes les informations et tous les formulaires nécessaires pour faire une demande sont disponibles gratuitement sur le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Informez-vous, soyez prudents et signalez toute activité suspecte. Apprenez à reconnaître et à signaler la fraude à l'immigration pour vous protéger et protéger les autres. La prévention de la fraude est une responsabilité partagée. »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

