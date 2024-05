OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante :

« Lorsque Lindsay Iron a obtenu son diplôme universitaire en sciences infirmières, elle n'avait qu'un seul objectif : rentrer chez elle et servir son peuple. Depuis, Lindsay, infirmière autochtone, se consacre aux communautés des Premières Nations dans le nord de la Saskatchewan. Malgré l'adversité et les défis auxquels elle a été confrontée tout au long de son parcours, Lindsay a persévéré pour réaliser ses rêves, et elle est maintenant fière de contribuer à un avenir plus sain pour les populations autochtones.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des infirmières et infirmiers autochtones et en ce début de Semaine nationale des soins infirmiers, nous soulignons les perspectives, les contributions et le dévouement uniques que les infirmières et infirmiers autochtones--comme Lindsay--apportent à notre système de soins de santé dans les communautés et partout au pays.

C'est le personnel infirmier des Premières Nations, inuit et métis qui joue un rôle essentiel dans la mise en place de services et de programmes de soins de santé respectueux des valeurs culturelles et adaptés à la culture. En continuant d'améliorer la représentation autochtone dans les professions liées à la santé, nous pouvons transformer nos systèmes de santé pour répondre aux besoins des peuples autochtones. En plaçant les professionnels de la santé autochtones au premier plan de nos efforts et en intégrant la guérison traditionnelle autochtone à nos approches, nous pouvons travailler ensemble à l'amélioration des résultats en matière de santé pour les communautés autochtones de tout le pays.

Le thème de cette année "Changer des vies. Façonner demain." reflète cette volonté. Au sein des communautés autochtones, le personnel infirmier est le principal point de contact dans les centres de santé et les établissements de soins infirmiers; il a un impact direct sur la vie de ses patients et sur leur bien-être général. Les infirmières et infirmiers autochtones, en particulier, sont des défenseurs, des enseignants en matière de santé et des guérisseurs qui appliquent leur passion, leur expertise et leurs connaissances culturelles à leurs pratiques.

Pour administrer les services de santé en toute sécurité, nous devons éliminer le racisme au sein de notre système de santé et combler activement les lacunes en matière d'infrastructures de santé. Et c'est exactement ce que font les infirmières et infirmiers autochtones. Ils dirigent ce changement et façonnent des approches novatrices et holistiques en matière de prestation de soins de santé pour les communautés. Grâce à leur mentorat et à leurs conseils, le personnel infirmier autochtone d'aujourd'hui assure un avenir positif aux générations futures d'infirmières et d'infirmiers des Premières Nations, inuits et métis.

Lindsay espère que son histoire montrera aux Autochtones qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs. Plus encore, elle est convaincue que les peuples autochtones peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent.

Par conséquent, nous encourageons et soutenons les efforts de tous les infirmières et infirmiers autochtones, des étudiants autochtones en soins infirmiers et les Autochtones qui rêvent de fournir des soins de santé. Et pour l'ensemble des infirmières et des infirmiers qui se mobilisent pendant la Semaine nationale des soins infirmiers, nous vous remercions, nous vous saluons et nous vous rendons hommage pour la construction d'un avenir plus brillant et plus sain pour nous tous ».

