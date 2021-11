OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est déçue de la décision des gouvernements du Québec et de l'Ontario de ne pas rendre la vaccination contre le virus de la COVID-19 obligatoire pour les travailleurs de la santé. Il y a trois mois, nous nous sommes joints à nos collègues de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) pour réclamer la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les travailleurs de la santé qui ont un devoir fondamental de veiller à la santé des patients et du public.

Nous savons que les gouvernements, ayant la double responsabilité de protéger la sûreté et la sécurité des soins dans le système de santé, n'ont pas pris cette décision à la légère. D'une part, nous avons une responsabilité collective de protéger les personnes dont nous avons la charge et le grand public contre la COVID-19. D'autre part, le système de santé a été tellement négligé pendant si longtemps que la santé, le bien-être et le nombre d'effectifs des travailleurs de la santé sont à des niveaux critiques. Les gouvernements sont donc incapables de mettre en œuvre des mesures telles que la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé pour empêcher une nouvelle transmission du virus, en particulier chez les patients vulnérables, sans risquer de voir la disponibilité de ces travailleurs diminuer davantage.

Lorsque les gouvernements sont incapables d'adopter toutes les mesures sanitaires nécessaires pour protéger leur population en cas de pandémie parce qu'ils ne peuvent pas doter le personnel en conséquence, c'est le signe d'une constante défaillance du système. Les premières discussions sur une 5e vague de pandémie sont déjà en cours, nous devons donc apporter des solutions à cette crise maintenant. Et, à l'AMC, nous sommes prêts à faire partie de la solution.

Katharine Smart, M.D., présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected], 613-807-0457