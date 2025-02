Déclaration - Rapport des vérificateurs dans 17 établissements d'enseignement concernant des manquements à la laïcité - Réaction préliminaire de la CSQ

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) prend acte du rapport des vérifications faites dans 17 établissements d'enseignement concernant des manquements à la laïcité rendu public ce matin ainsi que des intentions du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de légiférer.

« La CSQ est en faveur de la laïcité. Ceci étant, nous prendrons le temps d'analyser le rapport présenté ce matin et, surtout, nous attendrons le projet de loi annoncé par le ministre Drainville. Nous réitérons toutefois que ce sont 17 établissements problématiques qui sont visés et que le gouvernement entend faire des modifications législatives qui toucheront quelque 3 000 établissements. Il nous apparaît donc important que ça ne serve pas à des fins politiques. Nous prendrons le temps de bien analyser les choses et, au besoin, nous irons consulter nos membres », de réagir à chaud le président de la CSQ, Éric Gingras.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

