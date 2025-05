DÉCLARATION - Projet de loi 106 : l'AMC demande une reprise du dialogue entre le gouvernement et ses médecins

OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - En réaction au dépôt du projet de loi 106 à l'Assemblée nationale du Québec, l'Association médicale canadienne (AMC) demande au gouvernement du Québec de s'asseoir dans les plus brefs délais avec ses médecins afin de trouver des solutions pour les quelque 2 millions de Québécois et de Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille ou qui ont de la difficulté à obtenir des soins spécialisés.

Tout comme la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), l'AMC estime que le projet de loi 106 ne règlera pas les problèmes d'accès aux soins qui sont multifactoriels -- pénurie en ressources humaines, fardeau administratif, vieillissement de la population, infrastructures désuètes -- pour n'en nommer que quelques-uns.

Les blâmes répétitifs adressés aux médecins pour les problèmes d'accès, et qui découragent la relève médicale, doivent plutôt faire place à des discussions qui mèneront à des solutions porteuses et pérennes pour la patientèle et pour le système de santé du Québec.

Le modèle de rémunération à l'acte présentement en place incite déjà les médecins à voir plus de patients et de patientes. Il n'y a aucune raison de croire qu'une pénalité financière associée au non-respect d'une cible établie dans le projet de loi permettrait d'obtenir un résultat différent.

D'autres provinces ont réussi à s'entendre avec leur communauté médicale pour améliorer l'accès pour tous et toutes. En Colombie-Britannique et en Alberta, des progrès importants ont été réalisés à la suite d'ententes négociées de bonne foi par toutes les parties. L'Ontario a lancé son « Plan d'action pour les soins primaires » en collaboration avec l'association médicale de cette province.

Pour toutes ces raisons, l'AMC s'oppose au projet de loi 106 et exhorte le gouvernement du Québec à le suspendre dès maintenant pour privilégier la voie de la collaboration et du dialogue avec les différents acteurs du milieu. L'heure est venue de passer du bâton aux solutions pour le bien de la profession et de la population.

Dre Joss Reimer, présidente, AMC

Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille et représentant du Québec au Conseil d'administration de l'AMC

