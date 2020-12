Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal - Chantal Rouleau et Valérie Plante soulignent les deux ans de la démarche conjointe pour l'Est de la métropole

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont participé aujourd'hui à un événement soulignant le deuxième anniversaire de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal.

Dans le cadre d'une conférence virtuelle organisée par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, les deux élues ont dressé le bilan d'avancement des projets et des réalisations de la dernière année pour le développement de ce secteur de Montréal.

Signée en décembre 2018, la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal se traduit par une démarche concertée qui s'étalera sur plusieurs années. En vertu de cette déclaration, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à entreprendre un grand chantier de revitalisation du territoire en agissant sur la mobilité, le développement économique ainsi que l'amélioration des milieux de vie.

Citations :

« Au cours de la dernière année et malgré la pandémie, le gouvernement du Québec a poursuivi sans relâche sa collaboration avec la Ville et les acteurs du milieu pour faire avancer les projets ambitieux et structurants dans l'Est de Montréal. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement a annoncé le prolongement du REM vers la pointe et le nord-est de l'île, et j'en suis très fière. Connectant l'Est au centre-ville, le REM aura des retombées tant sur la transformation du territoire que sur la qualité de vie des gens pour qui nous travaillons depuis deux ans. De Pointe-aux-Trembles à Montréal-Nord en passant par l'Assomption-Sud-Longue-Pointe, notre action concertée est aussi une démarche à échelle humaine qui me tient profondément à cœur, en tant qu'élue et citoyenne. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'Est de Montréal nous offre des occasions incroyables de réaliser une relance verte et inclusive, telle que nous la souhaitons pour la métropole. Pour y arriver, il sera nécessaire de densifier et de revaloriser des anciens sites industriels pour créer de nouveaux pôles d'emploi et pour développer de nouveaux quartiers résidentiels mixtes. La bougie d'allumage pour ces développements, c'est évidemment le REM. La Ville et le gouvernement sont plus que jamais impliqués dans le redéveloppement de l'Est aux côtés des acteurs locaux qui y œuvrent depuis des années. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous saluons la détermination du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, car, malgré la pandémie, nous constatons que la relance de l'Est de Montréal est demeurée une priorité et que les engagements pris il y a deux ans se traduisent en actions. Les développements en ce sens sont visibles tant dans le domaine des transports que de la revitalisation des sols et du développement économique. »

Christine Fréchette, présidente-directrice générale, CCEM

Faits saillants

Au cours de la dernière année, plusieurs jalons importants ont été franchis. En voici quelques exemples.

Mobilité

Annonce du prolongement du REM dans l'Est.

Poursuite des travaux de réalisation du SRB Pie-IX sur le territoire de Montréal et de la planification du prolongement de la ligne bleue du métro.

Poursuite des travaux pour améliorer l'accès au port de Montréal et pour définir un plan directeur pour le réaménagement de la rue Notre-Dame prenant en considération les grands projets de transport à venir.

Changements apportés à certains circuits d'autobus dans l'Est en amont de la refonte du réseau.

Développement économique

Activité de cocréation et de consultations publiques sur la vision de développement du secteur industriel de la Pointe-de-l'Île de la Ville de Montréal.

Adoption et mise en œuvre du programme de subvention pour la réhabilitation de terrains industriels situés dans le secteur de l'Assomption-Sud-Longue-Pointe et le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île.

Début de la réhabilitation de terrains municipaux dans le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île.

Élaboration de plans d'intervention par la Ville pour le secteur l'Assomption-Sud-Longue-Pointe et le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île.

Appui à la réalisation de plans d'affaires pour des projets de zones d'innovation, entre autres en matière de santé, de mobilité durable et de technologies propres. Les zones d'innovation se qualifiant comme telles seront désignées suivant un processus établi.

Base de données complétée sur les terrains disponibles pour les promoteurs.

Amélioration des milieux de vie

Création d'un comité de travail Montréal-Nord afin de contribuer de façon durable à la vitalité et à l'attractivité du territoire en mettant le citoyen au cœur de la démarche.

Travaux d'aménagement du parc de la plage de l'Est complétés; inauguration à venir au printemps 2021.

Construction de 624 logements dans l'Est de Montréal.

Appui au développement de projets pour revitaliser le Vieux Pointe -aux-Trembles et soutien à la revitalisation d'artères commerciales, notamment Notre-Dame Est, Ontario Est, Pie-IX partie nord et Jean-Talon Est.

-aux-Trembles et soutien à la revitalisation d'artères commerciales, notamment Notre-Dame Est, Ontario Est, Pie-IX partie nord et Jean-Talon Est. Travaux de planification pour la construction de quatre écoles sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.

Réseau de corridors verts : lancement d'études sur la possibilité de relier différents espaces verts existants dans l'Est pour former un grand parc de l'Est.

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, visitez le : https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 863-7180 ; Renseignements : Équipe des relations de presse : Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; Geneviève Jutras, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268 ; Relations de presse : Ville de Montréal, [email protected]