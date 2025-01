OTTAWA, ON, le 3 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le modèle des services à l'enfance et à la famille dans tout le pays, qui consiste à retirer les enfants à risque de leur communauté, à les priver de leur langue et de leur identité et à les confier à des familles non autochtones était inacceptable. Il y a cinq ans, le 1er janvier 2020, le projet de loi C-92, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur, réparant les préjudices passés et affirmant les droits inhérents des Premières Nations, des Inuits et des Métis à exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

La Loi, élaborée en collaboration avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, établit des principes nationaux, tels que l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité réelle, afin d'orienter la prestation des services à l'enfance et à la famille. La mise en œuvre de la Loi reste une priorité pour le gouvernement, renforcée par la décision de la Cour Suprême du Canada rendue le 9 février 2024, selon laquelle la Loi, dans son intégralité, est constitutionnellement valide.

En partenariat avec les corps dirigeants autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux, Services aux Autochtones Canada a mis en œuvre la Loi dans le cadre de son engagement à remédier à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les systèmes provinciaux et territoriaux de protection de l'enfance. Nous nous efforçons de nous réconcilier avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis en renouvelant les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Autochtones et la Couronne, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous croyons profondément en cette démarche, que nous avons élaborée avec vous et que nous finançons dans les régions du pays où les systèmes sont mis en place.

À ce jour, le Canada a signé 10 accords de coordination et un accord bilatéral avec des corps dirigeants autochtones, dont le premier accord avec les Inuit. Au cours des cinq dernières années, Services aux Autochtones Canada a reçu 64 avis d'exercice de compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et 41 demandes visant à entamer des discussions sur les accords de coordination provenant de 85 corps dirigeants autochtones représentant plus de 110 communautés. En outre, 251 millions de dollars ont été alloués à plus de 244 corps dirigeants autochtones pour le renforcement des capacités.

Grâce à cette Loi, les communautés autochtones peuvent concevoir et fournir des solutions de services à l'enfance et à la famille qui répondent le mieux à leurs besoins. À cette fin, ces accords de coordination ont eu un impact significatif sur des centaines d'enfants autochtones. Le maintien de la compétence sur leurs systèmes permettra aux générations futures de rester imprégnées dans leur culture, et en contact avec leur famille et leur communauté. »

Pour plus d'informations, les médias peuvent contacter : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, L'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]