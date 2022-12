OTTAWA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, un nombre sans précédent d'enfants et de jeunes, partout au Canada, sont gravement malades en raison de la grippe et d'autres maladies, dont le virus respiratoire syncytial (VRS) et la COVID-19. Les ressources requises pour prodiguer des soins de qualité sont tellement sollicitées que des mesures auparavant impensables deviennent une réalité.

Alors que les effectifs de la santé luttent contre la vague de maladies respiratoires qui affectent les enfants et les jeunes, nous devons reconnaître que nos systèmes de santé n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population, jeune ou vieillissante. Pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19, nous avons vu la dévastation causée chez les personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui souffrent le plus - des enfants qui, déjà, attendent généralement plus longtemps que les adultes pour recevoir des soins de chirurgie, d'imagerie diagnostique et des services de santé mentale. La situation est désespérée pour nombre d'entre eux, et nous nous inquiétons sérieusement pour ces enfants et leurs familles. Cela démontre une fois de plus que nous devons de toute urgence réformer notre système de santé.

Si nous ne commençons pas à répondre à la crise des ressources humaines de la santé et à d'autres problèmes systémiques nationaux, l'accès aux soins restera compromis. Les crises continueront à pousser notre système de santé et les gens qui y travaillent au bord du gouffre. La population canadienne, y compris la population pédiatrique, continuera à souffrir. Nous avons besoin d'innovation, de collaboration et d'action. Et nous en avons besoin maintenant.

Alors que nous exigeons des mesures décisives de la part des gouvernements, nous pressons également la population canadienne de tout mettre en œuvre pour contrer la propagation des maladies respiratoires, notamment en se faisant vacciner contre la grippe et la COVID-19, en portant un masque bien ajusté dans les lieux publics intérieurs et en restant à la maison en cas de maladie.

Alika Lafontaine, M.D.

Président, Association médicale canadienne

Katharine Smart, M.D.

Présidente sortante, Association médicale canadienne

Kathleen Ross, M.D.

Présidente désignée, Association médicale canadienne

