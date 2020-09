OTTAWA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Les taux de positivité des tests de COVID-19 augmentent à un rythme inquiétant alors que le gouvernement fédéral détermine comment nous allons nous remettre sur pied et sortir de la pandémie actuelle. La santé doit être la priorité absolue.

Nous félicitons le gouvernement de renforcer ses engagements précédents pour améliorer l'accès des Canadiennes et des Canadiens à un médecin de famille ou à une équipe de soins primaires; répondre à des enjeux de longue date comme l'instauration de normes nationales sur les soins de longue durée; investir dans l'infrastructure requise pour faire des soins virtuels une réalité durable; remédier aux préoccupations actuelles sur la capacité d'effectuer des tests de dépistage; et accélérer la mise en œuvre d'un programme national d'assurance médicaments.

Malheureusement, le discours du Trône d'aujourd'hui ne tient pas la promesse du gouvernement d'offrir un système de santé résilient et d'assurer la bonne santé de la population canadienne. Notre système de santé est affaibli par cette dernière épreuve. C'est pourquoi l'AMC demande un investissement fédéral additionnel afin de rétablir les services de santé, de remédier aux longs temps d'attente et d'améliorer notre capacité de santé publique afin de pleinement réaliser son mandat. Nous espérons obtenir à l'automne une réponse à ces enjeux en suspens, quand le premier ministre rencontrera ses homologues provinciaux et territoriaux.

À titre de travailleurs de la santé de première ligne, les médecins sont d'avis qu'une reprise efficace et la santé des Canadiennes et des Canadiens devraient être en tête de l'ordre du jour de notre gouvernement. Nous sommes prêts à travailler avec les gouvernements et les parties prenantes au cours des prochains mois pour faire en sorte que nous améliorions les fondations de notre système de santé -- afin de soutenir les efforts requis pour contrer cette pandémie et répondre aux besoins de santé continus la population canadienne.

Dre Ann Collins

Présidente, Association médicale canadienne

