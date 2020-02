Déclaration - Les soins de santé de l'Alberta font un pas en arrière : L'AMC appuie l'AMA dans sa demande de reprise des négociations en vue d'une entente

OTTAWA, le 24 févr. 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) partage le sentiment d'indignation exprimé par l'Association médicale de l'Alberta (AMA) et se préoccupe tout autant de l'état des soins de santé dans la province.

Alors que le système de santé est aux prises avec une population vieillissante présentant problèmes de santé complexes, ce n'est pas le moment de déstabiliser l'accès aux soins. Nous nous préoccupons vivement d'une situation qui va entraîner des temps d'attente plus longs, des coûts plus élevés pour les patients et des conditions de travail encore plus difficiles pour les médecins en plus de nuire à l'accès des patients aux soins et à la qualité de ces derniers.

Chaque province et territoire respecte un processus de négociations bien établi et respecté pour déterminer les honoraires des médecins. La semaine dernière a marqué une entrave importante au processus alors que le gouvernement de l'Alberta a décidé de mettre un terme à l'entente-cadre et d'imposer unilatéralement de nouvelles conditions aux médecins.

Nous pouvons dès maintenant moderniser les soins de santé, mais uniquement dans un cadre de collaboration et de communication ouverte.

Nous soutenons nos collègues de l'Alberta et pressons le gouvernement de travailler avec l'Association médicale de l'Alberta afin d'accorder la priorité aux soins aux patients.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613 277-1088

Liens connexes

https://www.cma.ca/