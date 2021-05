OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Répondre à l'appel : pour les infirmières et infirmiers, cela veut dire se précipiter au travail au milieu de la nuit en raison d'une urgence.

Cela veut dire monter au front pour relever des défis sans précédent et se mettre en danger pour protéger la santé des autres.

Cela signifie aussi travailler de longues heures, composer avec des horaires modifiés et persévérer constamment pour sauver des vies, dans tout le Canada et dans les communautés autochtones et du Nord.

Au moment où nous sommes les plus vulnérables et fragiles, les infirmières et les infirmiers répondent à l'appel. C'est pourquoi le thème choisi cette année pour la Semaine nationale des soins infirmiers est #NousRépondonsÀL'appel, pour mettre en valeur les innombrables façons dont les infirmières et infirmiers ont aidé et continuent d'aider les patients tout en préservant la santé des communautés au quotidien.

Aujourd'hui, le 14 mai, nous célébrons également la Journée des infirmières et infirmiers autochtones. Cette journée nous donne l'occasion de reconnaître particulièrement le dévouement et la contribution des infirmières et infirmiers inuits, métis et des Premières Nations qui exercent leur profession partout au pays, y compris dans leur propre communauté, permettant ainsi à leurs patients de recevoir des soins de santé de grande qualité et adaptés à leur culture. Nous sommes infiniment reconnaissants qu'ils aient choisi les soins infirmiers comme vocation et qu'ils mettent leur professionnalisme au service des communautés.

Pendant la dernière année, les infirmières et les infirmiers ont contribué de façon vitale au combat contre la pandémie de COVID-19. En particulier au cours des derniers mois, des infirmières et infirmiers de partout au Canada ont retroussé leurs manches pour fournir un soutien d'appoint dans les communautés autochtones afin de diriger les cliniques de dépistage de la COVID-19 et de prendre en charge les traitements et les efforts de vaccination. Ces personnes ont dû se conformer à des exigences d'auto-isolement strictes, mais nécessaires, afin de pouvoir se rendre dans les communautés et ont dû sacrifier leur vie professionnelle et personnelle au profit du bien-être d'autrui.

Les infirmières et les infirmiers consacrent souvent plusieurs heures à voyager entre leur domicile et leur lieu de travail. Nous avons beaucoup d'admiration pour la façon dont le personnel infirmier a répondu à l'appel dans les communautés autochtones éloignées et isolées, en acceptant des responsabilités encore plus grandes pour prévenir les maladies et soigner les malades. Il est impossible de rester insensible devant tous leurs efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Tout comme Florence Nightingale, dont nous soulignons l'anniversaire cette semaine, les infirmières et les infirmiers peuvent observer les tendances et fournir des données permettant de suivre et de stopper cette maladie mortelle. La pandémie a également causé un besoin accru de services en santé mentale et de toxicomanie. Dans ce secteur aussi, les infirmières et infirmiers autochtones et non autochtones ont répondu à l'appel.

Le monde a bien changé depuis le début de la pandémie. Et malgré tout cela, malgré toutes les difficultés inouïes à surmonter, nous avons pu compter sur le soutien émotionnel et physique des infirmières et infirmiers. Ce sont eux qui font preuve de gentillesse et de compassion même lors des jours les plus sombres, qui arrivent à faire sourire leurs patients inquiets et qui veillent à ce que nous demeurions tous en santé et forts grâce à leur expertise et à leurs compétences.

Notre reconnaissance envers les infirmières et infirmiers va au-delà des mots, et leur dévouement généreux envers les communautés autochtones n'est rien de moins qu'exemplaire. À toutes les infirmières et à tous les infirmiers du Canada, sachez que nous sommes fiers et reconnaissants de votre engagement exceptionnel et sans pareil.

Au moment où la Semaine nationale des soins infirmiers tire à sa fin, nous vous disons : merci, thank you, miigwech, marsee, nakurmiik, ay-hay, nia:wen, wela'lin, huy chexw, marsi tchogh. »

