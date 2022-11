OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de Louis Riel:

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie et à l'héritage de Louis Riel à l'occasion du 137e anniversaire de son exécution. Connu sous le nom de père du Manitoba pour le rôle qu'il a joué dans la fondation de la province et son intégration à la Confédération, Louis Riel était un fier défenseur des droits des Métis et des minorités francophones au Canada et il a joué un rôle de premier plan dans la résistance de la rivière Rouge et du Nord-Ouest.

En ce jour, nous reconnaissons également les personnes et les communautés métisses qui poursuivent le travail de Riel pour protéger les droits et la culture des Métis. En juillet, le ministre Miller a eu l'honneur d'assister au 50e anniversaire des Back to Batoche Days et a annoncé que 124,5 millions de dollars du Budget de 2022 serviront à appuyer la Stratégie de logement de la Nation métisse. Des investissements dans le logement prévus dans le Budget de 2022 ont également été annoncés pour soutenir le Métis Settlements General Council en Alberta et la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest.

Dans le cadre des Back to Batoche Days, le ministre Vandal a également annoncé que Parcs Canada transférait environ 690 hectares de terres situées du côté ouest du lieu historique national de Batoche à la Métis Nation - Saskatchewan, en plus de s'engager à collaborer à la gestion du lieu historique national.

Le gouvernement fédéral a également alloué des fonds à la Manitoba Métis Federation pour des initiatives communautaires appuyant le processus de guérison des personnes touchées par les enfants métis qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats et les externats. Ces initiatives sont le reflet du plaidoyer de Riel en faveur des droits des Métis et de l'autonomie gouvernementale. Le Canada continue de travailler en partenariat avec les dirigeants, les organisations, et les communautés métisses pour améliorer la qualité de vie et appuyer l'autodétermination.

Le 13 octobre 1872, Louis Riel est élu à la Chambre des communes, mais on l'empêche d'occuper son siège. Il a été élu trois fois à la Chambre des communes. Pour souligner l'anniversaire de sa première élection et honorer son héritage, nous nous sommes joints aux députés à la réception organisée le mois dernier par la Métis Nation - Saskatchewan et le président de la Chambre des communes.

Aujourd'hui, l'héritage de Louis Riel continue d'être célébré non seulement par les Métis, mais aussi par tous les Canadiens à travers le pays. Nous encourageons tout le monde à en apprendre davantage sur le grand héros métis, ainsi que sur l'histoire et la culture métisses, alors que nous poursuivons notre travail vers la réconciliation. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected] ; Aissatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153, [email protected] ; Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]