OTTAWA, ON, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres Alty, Chartrand et Gull-Masty ont publié la déclaration suivante :

« "Je n'ai rien que mon cœur et je l'ai donné depuis longtemps à mon pays." Ces paroles comptent parmi les dernières de Louis Riel, prononcées il y a 140 ans aujourd'hui.

Reconnu par la province du Manitoba comme son père fondateur, Louis Riel a été honoré du titre de « premier premier ministre du Manitoba » le 7 décembre 2023, avec l'adoption de la Loi sur Louis Riel.

L'engagement de Louis Riel envers la protection des droits des Métis a ouvert la voie à un Canada plus fort et plus inclusif. Son leadership et sa vision ont soutenu la création du Canada, laissant un héritage durable qui continue d'inspirer aujourd'hui les communautés métisses florissantes dans tout le pays.

Alors que nous continuons à bâtir un pays plus fort et plus connecté, les gouvernements et les communautés métisses restent des partenaires essentiels, contribuant à façonner les décisions et veillant à ce que les progrès nationaux reflètent les priorités et les perspectives métisses.

Louis Riel nous a enseigné que le courage et la conviction désintéressés peuvent façonner le destin d'un pays. Nous honorons son héritage en faisant progresser la réconciliation, en renforçant les relations et en travaillant ensemble pour un avenir qui favorise la prospérité partagée. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones