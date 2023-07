OTTAWA, ON, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Il y a 70 ans aujourd'hui était signé l'armistice qui allait mettre fin aux combats actifs dans la péninsule coréenne. Cet armistice a également marqué la fin de trois années de conflit pénible qui a coûté la vie à 516 Canadiens. Nous nous souviendrons toujours de leur bravoure, de leur service et de leur dévouement.

La guerre en Corée a débuté en juin 1950, au moment où des troupes communistes de la Corée du Nord ont traversé le 38e parallèle en Corée du Sud. Le Canada, en tant que chef de file mondial et membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) nouvellement formée, s'est joint à une force multinationale ayant pour mandat de repousser l'attaque et de rétablir la sécurité dans la région.

Des destroyers de la Marine royale canadienne et un escadron de transport de l'Aviation royale canadienne ont été les premiers éléments qui allaient être déployés dans l'Asie de l'Est, puis des soldats de la Force spéciale de l'Armée canadienne, qui allait devenir le 25e Groupe-brigade d'infanterie du Canada, ont à leur tour été envoyés sur place.

En mer, des navires de guerre canadiens ont aidé à protéger la flotte de l'ONU, ont bombardé des cibles terrestres et ont fourni de l'aide humanitaire à des villages côtiers. Dans les airs, les Canadiens ont effectué quelque 600 missions d'approvisionnement aller-retour au-dessus de l'océan Pacifique. Au sol, nos soldats ont aidé à prévenir une défaite potentiellement coûteuse pendant la bataille de Kapyong et, à multiples reprises, ont combattu des vagues et des vagues d'attaquants chinois et nord-coréens à la cote 355 pour maintenir les positions défensives critiques de l'ONU.

Plus de 26 000 Canadiens ont servi pendant la guerre de Corée. En ce 70e anniversaire de la signature de l'armistice, le Canada exprime sa profonde reconnaissance aux personnes qui ont contribué à la paix et à la démocratie en Corée du Sud.

Citations

« Lorsque la guerre a commencé il y a 73 ans, le Canada s'est joint à 18 autres alliés des Nations Unies pour répondre à l'appel à défendre la liberté en Corée du Sud. Depuis la signature de l'armistice il y a 70 ans, les Sud-Coréens n'ont pas oublié les milliers de Canadiens qui ont risqué leur vie pour eux. Au Canada, nous ne les avons pas oubliés non plus. Nous leur sommes redevables de leur courage, de leur honneur et de leur sacrifice. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux 516 Canadiens qui ont donné leur vie au service de leur pays pendant la guerre de Corée ainsi qu'aux milliers d'autres qui sont revenus, mais qui ont à jamais été marqués. Nous rendons hommage aux familles des militaires qui les ont soutenus dans leurs courageux efforts pour défendre la paix et la démocratie et nous n'oublions pas les noms des 16 soldats canadiens portés disparus pendant le conflit. Nous nous souviendrons. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Liens connexes

La guerre de Corée

70e anniversaire de la convention d'armistice en Corée

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, [email protected]; Daniel Minden, Directeur des communications par intérim, Cabinet de la ministre de la Défense nationale, [email protected]