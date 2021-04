OTTAWA, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - En ce 70e anniversaire de la bataille de Kapyong, les Canadiens soulignent le service et le sacrifice des personnes qui ont servi vaillamment pour défendre la paix et la démocratie lors de la guerre de Corée.

Pendant la bataille de Kapyong, le 2e Bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry, aux côtés de ses alliés, a surmonté des défis inimaginables pour réussir à empêcher une défaite qui aurait pu être coûteuse pour les forces de la Corée du Sud et des Nations Unies. L'issue aurait facilement pu être différente sans la présence des Canadiens sur la colline 677, qui ont tenu en échec une force ennemie beaucoup plus imposante le 24 avril 1951.

Le maintien de la position à Kapyong a témoigné de la bravoure des troupes du Canada. Des 516 Canadiens qui ont donné leur vie pendant la guerre de Corée, 10 ont été tués dans la bataille de Kapyong et 23 autres ont été blessés dans les combats. D'autres sont revenus chez eux portant les fardeaux de la guerre pour le restant de leurs jours.

Aujourd'hui, le Canada honore les personnes qui ont tant sacrifié au service du Canada pendant la bataille de Kapyong, et tout au long de la guerre de Corée.

Alors que nous soulignons cet anniversaire, nous remercions à nouveau la République de Corée pour son généreux don de masques non médicaux pour les vétérans canadiens de la guerre de Corée.

« Le rôle qu'ont joué nos forces armées pendant la guerre de Corée demeure une source de fierté nationale profonde, en particulier la bataille de Kapyong qui se distingue comme un moment déterminant dans l'histoire militaire canadienne. En ce 70e anniversaire, il est de notre responsabilité de nous souvenir des braves Canadiens qui se sont engagés à servir en Corée, et de garder bien vivant le souvenir des personnes qui ont donné leur vie au service du Canada en tenant le front à Kapyong. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La bataille de Kapyong a été témoin de la persévérance des soldats canadiens devant une grande adversité, et du maintien de leur position sur les principes de la liberté et de la démocratie que nous chérissons et défendons. Cette réussite a coûté cher. Aujourd'hui, nous honorons nos soldats tombés au combat à Kapyong, qui faisaient partie des 516 Canadiens qui sont morts au service du Canada pendant la guerre de Corée. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

