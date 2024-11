OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale; l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale; et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales; ont fait la déclaration suivante pour souligner le jour du Souvenir.

« Après plus de quatre longues et éprouvantes années de conflit, les armes se sont tues en Europe le 11 novembre 1918. Le premier jour de l'Armistice, en l'honneur des personnes qui ont servi et consenti le sacrifice ultime lors de la Première Guerre mondiale, a eu lieu l'année suivante et a été rebaptisé jour du Souvenir en 1931. Les Canadiens et Canadiennes observent désormais deux minutes de silence à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, en signe de respect pour toutes les personnes qui ont fait le sacrifice ultime en servant notre pays tout au long de son histoire. Nous nous souvenons également des cicatrices physiques, mentales et morales laissées sur ceux et celles qui ont combattu pour défendre la démocratie et la liberté dans des conflits qui ont eu lieu depuis les premiers jours du Canada jusqu'à aujourd'hui. Nous rendons hommage à leurs contributions qui ont aidé à construire le pays que nous aimons aujourd'hui.

« Nous reconnaissons également les sacrifices des personnes derrière les lignes, des familles qui n'ont jamais revu leurs conjoints, fils, filles, pères, mères, sœurs et frères. Eux aussi restent à jamais dans nos cœurs, alors que nous rendons hommage aux personnes qui ont porté fièrement l'uniforme.

« Nous nous souvenons des personnes qui se sont engagées à servir, quel qu'en soit le prix : de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre de Corée, les opérations modernes dans le golfe Persique ou les missions de maintien de la paix au Congo. Les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes ont assuré notre sécurité ici et à l'étranger. Les membres des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et des organismes canadiens d'application de la loi ont servi avec honneur et bravoure. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons le devoir de commémorer leurs contributions.

« Cette année, le Canada célèbre plusieurs anniversaires militaires importants, comme le centenaire de l'Aviation royale canadienne; le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie; le 80e anniversaire de la bataille de l'Escaut; le 60e anniversaire du début des efforts de maintien de la paix du Canada à Chypre; le 50e anniversaire de la perte de neuf gardiens de la paix des Forces armées canadiennes en Syrie; et le 10e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan.

« Au cours des derniers jours - pendant la Semaine des vétérans - les Canadiens et Canadiennes se sont recueillis devant des monuments commémoratifs, des cénotaphes et des cimetières dans des collectivités d'un océan à l'autre pour rendre hommage au courage des personnes qui ont porté l'uniforme. Ces activités reflètent la gratitude des Canadiens et Canadiennes pour la sécurité dont ils jouissent aujourd'hui. Ensemble, nous préserverons la mémoire des personnes qui ont servi et ce qu'elles ont donné pour que nous puissions être libres.

« En ce jour du Souvenir, nous prenons le temps de rendre hommage aux personnes qui sont tombées au champ d'honneur, aux vétérans et vétéranes du Canada et aux militaires et policiers actuellement en service, pour leur courage, leur service et leur sacrifice, au pays et dans le monde entier, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. »

« Nous nous souvenons. »

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, [email protected]; Simon Lafortune, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]