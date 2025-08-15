VANCOUVER, BC, le 15 août 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada tiendra une cérémonie commémorative à Sunset Beach, à Vancouver, pour souligner le 80e anniversaire

de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Victoire en Asie et dans le Pacifique. L'événement comprendra des exposants qui mettront en valeur la diversité, le multiculturalisme canadien et la contribution militaire du Canada. Le programme se terminera par une activité unique intitulée « Des cerfs-volants pour la paix ». L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, prononcera une allocution dans le cadre de cette cérémonie commémorative.

Endroit : Sunset Beach

204, avenue Beach, entre les rues Bute et Thurlow

Vancouver (Colombie-Britannique)



Date : Dimanche 17 août 2025



Heure : 11 h HAP

Les membres des médias qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en écrivant à [email protected] et en indiquant leurs noms et leur média.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

