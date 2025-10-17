CALGARY, AB, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux ont raté cette semaine une occasion d'offrir à la population canadienne des solutions concrètes aux nombreux obstacles qui minent l'accès aux soins de santé, partout au pays.

Nous connaissons les solutions. Ces trois derniers jours, l'Association médicale canadienne (AMC) a rencontré les ministres de la Santé afin de discuter des solutions qui pourraient améliorer l'accès aux soins et réduire le fardeau qui pèse sur les travailleuses et les travailleurs de la santé, d'un océan à l'autre.

Les gouvernements doivent réduire les obstacles à l'immigration et permettre aux médecins de travailler quand et où les gens ont besoin d'eux. Ils doivent établir des normes pour que les systèmes de santé numériques soient reliés et éliminer la paperasserie coûteuse et chronophage qui empêche les médecins de s'occuper de leur patientèle.

À ce moment crucial, alors que la population canadienne a besoin de soins et que les gouvernements cherchent à renforcer le pays, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour régler la crise de l'accès aux soins de première ligne. Le Canada souffre d'une pénurie d'environ 23 000 médecins de famille et 43 000 infirmières et infirmiers. Il est temps de collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour assurer à l'ensemble de la population canadienne un accès aux soins dont elle a besoin.

Les patientes et les patients et leurs prestataires de soins méritent mieux. Nous pouvons faire mieux.

Je remercie nos partenaires qui ont participé à nos représentations cette semaine : le Collège des médecins de famille du Canada, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers. C'est un plaisir de travailler en partenariat avec vous pour aider à créer de meilleurs soins de santé pour tous.

Dre Margot Burnell

Présidente, AMC

